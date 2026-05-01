Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Frank Anguissa bitmek üzere

Şampiyonluk kutlamaya artık saatleri sayan Galatasaray'da yeni sezonun ilk bombası sızdırıldı. Sarı-kırmızılılar Frank Anguissa için girişimlere başladı.

Emre Şen
Andre-Frank Anguissa

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Napoli
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek için artık geri sayıma geçen Galatasaray'da bir yandan da yeni sezonun kadrosu oluşturulmaya başlandı.

NOA LANG GİDİYOR, ANGUISSA GELİYOR

İtalyan basınından Tuttosport'un duyurduğu ve gündeme bomba gibi düşen habere göre; Galatasaray yönetimi, İtalya Serie A ekibi Napoli'nin kadroda düşünmediği Kamerunlu yıldız orta saha Frank Anguissa için resmen devreye girdi.

NAPOLİ İLE İLİŞKİLER KULLANILACAK

Noa Lang ve Osimhen transferlerinden dolayı Napoli ile iyi bir ilişki kuran Galatasaray, İtalyan devinin kadroda düşünmediği Frank Anguissa için sezon biter bitmez masaya oturacak. Okan Buruk'un çok istediği oyuncuların başında gelen Frank Anguissa için kesenin ağzını açmayı planlayan Galatasaray, büyük bir aksilik çıkmaması durumunda ilk transferi olarak Frank Anguissa'yı duyuracak.

