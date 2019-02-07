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Galatasaray'da Mbaye Diagne’nin cezası bitti

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.02.2019 07:44 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın yeni transferi Mbaye Diagne, Kasımpaşa’dan kalan men cezasını Hatayspor karşısında tamamladı. Diagne, hafta sonu ligde oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında oynayabilecek.

Galatasaray'da Mbaye Diagne’nin cezası bitti

Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan yeni transferi golcü futbolcu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formayı giymek için gün sayıyor. 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı Son 16 Turu ilk maçından kırmızı kart görerek, 4 maç men cezası almıştı. Bu cezaların ikisini lacivert-beyazlılarda çeken Senegalli futbolcu, kalan iki maç cezasını da sarı-kırmızılılarda tamamladı.

Galatasaray’ın Hatayspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını tamamlayan Mbaye Diagne, ligin 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Trabzonspor müsabakasında görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mbaye Diagne Spor Toto Süper Lig Galatasaray Hatayspor

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