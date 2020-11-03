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Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.11.2020 20:57 | Son Güncelleme

Sezon başında gönderilecek oyuncular arasında yer alan ancak talibi çıkmayınca takımda kalan ve mecburen oynatılan Diagne, 6 haftada gözden düştü! Fatih Terim golcü futbolcuyu kazanmak için şans verse de Senegalli yıldız takımdaki 2. santrfor pozisyonundan da oldu.

Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku!

Galatasaray'da Fatih Terim'in sezon başında 'gönderilecek' oyuncular arasında yer verdiği ancak talibi çıkmayınca takımda kalan ve mecburen oynatılan Mbaye Diagne 6 haftada gözden düştü!

Tecrübeli hoca, golcü oyuncuyu kazanmak için şans verse de Diagne takımdaki 2. santrfor koltuğundan da oldu! Radamel Falcao'nun yokluğunda Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Diagne tamamen başarısız performansı sonrasında yedek golcü sıfatını Ryan Babel'e kaptırdı.

SON MAÇTA ŞUTU BİLE YOK...

Sahada kaldığı 56 dakika boyunca Ankaragücü kalesine tek bir şut dahi çekemeyen Diagne'nin oyundan alındığı için gösterdiği tepki ve yedek kulübesine dahi uğramayıp sinirli şekilde soyunma odasına gitmesi de hoş karşılanmadı. Bu yaşananların ardından Fatih Terim'in sol kanatta formayı verdiği ve ilk 11'de direkt oynattığı Babel kritik bir rol üstlenecek.

Diagne'nin kötü performansı nedeniyle teknik heyet Radakel Falcao'nun forma giyemediği maçlarda santrforda artık Senegalli golcüye değil, Ryan Babel'e görev verecek.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu adam nası gol kralı oldu hayret yaa sanki adama felç vurmuş gıbı ne top sürebilyo ne koşablyo
şu adamın cimboma attığı kazığı kimse atmadı valla
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