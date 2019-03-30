Galatasaray'da Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou sevinci

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesi Ryan Donk’un doğum gününü kutlayan oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra hedefsiz pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Kendisi için özel bir bandaj hazırlanan Mbaye Diagne ile Kostas Mitroglou tedavilerinin ardından düz koşulara başladı. Yuto Nagatomo ise günü sahada koşu çalışmasıyla tamamlarken, milli takım kampından dönen Christian Luyindama da adaptasyon çalışması yaptı.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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