Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

Galatasaray'da takımın yıldızı Mertens son haftalarda forma şansı bulamıyordu. Okan Buruk'un tercihi doğrultusunda yedek kulübesine hapsolan Mertens hakkında Tugay Kerimoğlu flaş bir iddia ortaya attı.

"UFAK BİR TARTIŞMA YAŞANMIŞ"

Tugay Kerimoğlu, Mertens ile Okan Buruk'un ufak bir tartışma yaşadığını iddia ederek, "Mertens ile Okan Buruk arasındaki söyleşide ufak bir tartışma var o kadar. Çok da büyük bir problem de değil aslında." ifadelerini kullandı.

BU YÜZDEN Mİ OYNAMIYOR?

Tugay Kerimoğlu'nun iddiasının ardından Mertens'in bu sebeple mi forma giyemediği sorusu akıllara geldi. Sakatlığı bulunmamasına rağmen bir süredir Okan Buruk tarafından tercih edilmeyen Mertens, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmaya karar vermişti.