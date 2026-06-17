SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Metehan Baltacı Avrupa'ya transfer oluyor! Yeni takımı ile anlaştı

Galatasaray'ın genç savunmacısı Metehan Baltacı, kariyerine yurt dışında devam etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı futbolcunun Polonya ekibi Pogon Szczecin ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Galatasaray'da Metehan Baltacı Avrupa'ya transfer oluyor! Yeni takımı ile anlaştı
Burak Kavuncu

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da ayrılık gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Metehan Baltacı'nın, Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile el sıkıştığı iddia edildi.

POLONYA YOLCUSU

Galatasaray da Metehan Baltacı Avrupa ya transfer oluyor! Yeni takımı ile anlaştı 1

HT Spor'un haberine göre 23 yaşındaki stoper, Polonya ekiplerinden Pogon Szczecin ile prensip anlaşmasına vardı. Taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanabileceği belirtildi.

AVRUPA'DA YENİ SAYFA

Galatasaray da Metehan Baltacı Avrupa ya transfer oluyor! Yeni takımı ile anlaştı 2

Galatasaray formasıyla zaman zaman şans bulan Metehan Baltacı'nın düzenli forma giyebileceği bir takımda kariyerini sürdürmek istediği öğrenildi. Genç savunmacı, transferin tamamlanması halinde ilk kez yurt dışında forma giyecek.

GALATASARAY KARARINI VERECEK

Galatasaray da Metehan Baltacı Avrupa ya transfer oluyor! Yeni takımı ile anlaştı 3

Transferin gerçekleşmesi için kulüpler arasındaki son detayların netleşmesi bekleniyor. Galatasaray yönetiminin oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararını kısa süre içinde vermesi beklenirken, Metehan Baltacı'nın Polonya ekibine transferi her geçen gün daha da yakın görünüyor.

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında 9 Aralık'ta tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, 25 Mart 2026 tarihinde mahkeme kararıyla tahliye edilmişti.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Fenerbahçe Fransa'ya gidiyorAziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Fenerbahçe Fransa'ya gidiyor
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
transfer Polonya galatasaray Metehan Baltacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev

'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.