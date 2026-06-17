Galatasaray'da Metehan Baltacı Avrupa'ya transfer oluyor! Yeni takımı ile anlaştı

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da ayrılık gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Metehan Baltacı'nın, Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile el sıkıştığı iddia edildi.

POLONYA YOLCUSU

HT Spor'un haberine göre 23 yaşındaki stoper, Polonya ekiplerinden Pogon Szczecin ile prensip anlaşmasına vardı. Taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanabileceği belirtildi.

AVRUPA'DA YENİ SAYFA

Galatasaray formasıyla zaman zaman şans bulan Metehan Baltacı'nın düzenli forma giyebileceği bir takımda kariyerini sürdürmek istediği öğrenildi. Genç savunmacı, transferin tamamlanması halinde ilk kez yurt dışında forma giyecek.

GALATASARAY KARARINI VERECEK

Transferin gerçekleşmesi için kulüpler arasındaki son detayların netleşmesi bekleniyor. Galatasaray yönetiminin oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararını kısa süre içinde vermesi beklenirken, Metehan Baltacı'nın Polonya ekibine transferi her geçen gün daha da yakın görünüyor.

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında 9 Aralık'ta tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, 25 Mart 2026 tarihinde mahkeme kararıyla tahliye edilmişti.