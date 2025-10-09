SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Milli arayı İtalya'da geçiren Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu'nun asıl hedefi belli oldu! İkili Pavloviç için masada...

Milli araya giren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk ile Abdullah Kavukcu İtalya’da Milan’ın stoper oyuncusu Strahinja Pavlović için transfer çalışmalarına başladığı iddia edildi.

Galatasaray'da Milli arayı İtalya'da geçiren Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu'nun asıl hedefi belli oldu! İkili Pavloviç için masada...
Burak Kavuncu
Strahinja Pavlovic

Strahinja Pavlovic

SIR Sırbistan
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Milan
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u yenerek ilk 24 için ümitlenen Galatasaray’da kadroya takviye için çalışmalar başladı. Milli araya girildiğinden dolayı tatil için rotasını İtalya’ya çeviren Okan Buruk ile Abdullah Kavukçu, yaz transfer döneminde görüştükleri Pavlović için tekrar nabız yokladı.

PAVLOVIC GÜNDEMİ

Galatasaray da Milli arayı İtalya da geçiren Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu nun asıl hedefi belli oldu! İkili Pavloviç için masada... 1

Sabah gazetesini haberine göre Galatasaray, Milan forması giyen Strahinja Pavlović transferi için devre arasında tekrardan temaslara başlayacak. Daha önce 21 milyon Euro'luk teklifi Türkiye'ye gelmek istemediği için geri çeviren 24 yaşındaki oyuncunun, ikna edilmeye çalışılacağı ifade edildi.

MİLANO’DALAR…

Galatasaray da Milli arayı İtalya da geçiren Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu nun asıl hedefi belli oldu! İkili Pavloviç için masada... 2

Gazeteci İbrahim Seten’in haberine göre; “Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, beraber Milano’da tatildeler. Sırp stoper Strahinja Pavlovic için Galatasaray’ın eskiden 21 milyon €’luk bir teklifi olmuştu ancak oyuncu gelmek istememişti. Galatasaray’ın yine bu tarz oyunculara gitmesini bekliyorum.” dedi

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lamine Yamal için dünya rekoru!Lamine Yamal için dünya rekoru!
Vinicius Junior'un başı ihanetle dertte! Mesajları ortaya çıkınca...Vinicius Junior'un başı ihanetle dertte! Mesajları ortaya çıkınca...
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Milan son dakika galatasaray Abdullah Kavukçu Strahinja Pavlović
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.