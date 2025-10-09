Galatasaray'da Milli arayı İtalya'da geçiren Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu'nun asıl hedefi belli oldu! İkili Pavloviç için masada...

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u yenerek ilk 24 için ümitlenen Galatasaray’da kadroya takviye için çalışmalar başladı. Milli araya girildiğinden dolayı tatil için rotasını İtalya’ya çeviren Okan Buruk ile Abdullah Kavukçu, yaz transfer döneminde görüştükleri Pavlović için tekrar nabız yokladı.

PAVLOVIC GÜNDEMİ

Sabah gazetesini haberine göre Galatasaray, Milan forması giyen Strahinja Pavlović transferi için devre arasında tekrardan temaslara başlayacak. Daha önce 21 milyon Euro'luk teklifi Türkiye'ye gelmek istemediği için geri çeviren 24 yaşındaki oyuncunun, ikna edilmeye çalışılacağı ifade edildi.

MİLANO’DALAR…

Gazeteci İbrahim Seten’in haberine göre; “Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, beraber Milano’da tatildeler. Sırp stoper Strahinja Pavlovic için Galatasaray’ın eskiden 21 milyon €’luk bir teklifi olmuştu ancak oyuncu gelmek istememişti. Galatasaray’ın yine bu tarz oyunculara gitmesini bekliyorum.” dedi