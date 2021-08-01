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Galatasaray'da Morutan'ı Diagne transfer edecek!

01.08.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mbaye Diagne için Cagliari 5 milyon avroluk bir teklife hazırlanıyor. Yönetim, Senegalli golcüden gelecek parayı Morutan’ın bonservisinde kullanacak.

Galatasaray'da Morutan'ı Diagne transfer edecek!

Sezona yepyeni bir kadroyla girmenin yanı sıra geleceğin de takımını kurmak isteyen Galatasaray şu ana kadar tam yedi resmi transfer açıkladı. Takviyelerini sürdürmek isteyen sarı kırmızılılar bir yandan listesindeki isimler için girişimlerini sürdürürken bir yanda da takımda düşünülmeyen oyuncularıyla yollarını ayırmak için hesap yapıyor. Geçtiğimiz sezonu West Bromwhich Albion’da kiralık olarak geçiren Diagne’ye şu ana kadar İngiltere’den beklenen teklifler gelmemişti.

MORUTAN’IN İLK TAKSİTİ

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Ancak İtalya’dan sürpriz bir talip çıktı. Cagliari, Senegalli golcüyü listesinin başına yazdı. İtalyan basınına göre Çizme ekibi, Cimbom’a 5 milyon avroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray’ın da böyle bir teklif gelmesi durumunda cevabı belli: Evet. Diagne’den gelecek 5 milyon avroluk kaynak doğrudan Morutan transferinde kullanılacak. 10 milyon avroda ısrarcı olan Bükreş ekibine 5 milyonu peşin 3 milyonu ise iki yıllık taksitlerle 8 milyon avro önerilecek.

MORUTAN KİMDİR?

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Galatasaray'ın 1,5 yıldır takip ettiği öğrenilen Morutan'ın kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Romanya U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Morutan, zaman zaman kanatlarda da görev alıyor.

1.73 boyundaki 10 numara oyuncusu, profesyonel kariyerinde çıktığı 169 resmi maçta 17 gol, 36 asistle skora katkı sağladı.

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FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

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Terim, ''Morutan, çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. O nasıl bize haber yollamış, bizim az paramız olduğunu biliyor herhalde, zayıf oynuyorum ki az para olsun beni alsınlar. Makul bir paraya herhalde Galatasaray yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan bir tanesi. O zevki de daha önce abileri burada verdi. Hagi, Popescu ve Ilie hala buradalar. Top ayağındayken herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği bir oyuncu, gelişeceğini de düşünüyorum, ben de onu beğeniyorum.'' demişti.


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Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne Olimpiu Morutan
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