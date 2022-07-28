Galatasaray'da Morutan'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da yeni transferlerin yanında gidecek oyuncular da yavaş yavaş belli oluyor. Okan Buruk, performansından memnun kalmadığı Morutan'ın takımdan ayrılması yönünde raporu yönetime iletti.

İSTANBUL TAKIMI DEDİLER, MORUTAN İSTEMEDİ

Galatasaray'ın kiralamak istediği Morutan'ın menajeri kendi istekleri dahilinde bir takıma gitmek istediklerini Galatasaray yönetimine iletti. Başarılı oyuncu ile Kasımpaşa, Sivasspor ve Karagümrük'ün de ilgilendiği belirtilmişti. Morutan'ın menajerinin İtalyan takımlarından Pisa ile anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı.

"ONUN BİR YERE GİDİP OYNAYARAK PATLAMA YAPMASI GEREKİYOR"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Morutan Galatasaray için bir değer, bir yatırım yapıldı. O yatırımı aynı değere nasıl getiririz, onu düşünüyoruz. Türkiye'den de isteyen kulüpler var. Menajeri de teklifler getirdi. Hazırlık maçlarında zaman zaman 10 numara, kenar oynattım. Belki 1 sene gidip oynaması çok daha iyi olacak. Biz hep bunu değerlendirmek istiyoruz. Gerçekten yetenekli, iyi, çalışkan, karakterli, düzgün biri. Onun bir yere gidip oynayarak patlama yapması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.



