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Galatasaray'da Morutan'ın yeni takımı belli oldu

28.07.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in yoğun isteği sonrasında kadroya katılan Olimpiu Morutan, bir türlü istenilen performansı sahaya yansıtamayınca yedek kulübesine hapsoldu. Takımın başına Okan Buruk'un geçmesinin ardından kiralanması için rapor verilen genç oyuncunun yeni adresi herkesi şaşırttı. Galatasaray'ın İstanbul takımlarından birine kiralık vermek istemesi Morutan tarafından reddedilince rota başka ülkeye kaydı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Morutan'ın yeni takımı belli oldu
Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

ROM Romanya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da yeni transferlerin yanında gidecek oyuncular da yavaş yavaş belli oluyor. Okan Buruk, performansından memnun kalmadığı Morutan'ın takımdan ayrılması yönünde raporu yönetime iletti.

İSTANBUL TAKIMI DEDİLER, MORUTAN İSTEMEDİ

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Galatasaray'ın kiralamak istediği Morutan'ın menajeri kendi istekleri dahilinde bir takıma gitmek istediklerini Galatasaray yönetimine iletti. Başarılı oyuncu ile Kasımpaşa, Sivasspor ve Karagümrük'ün de ilgilendiği belirtilmişti. Morutan'ın menajerinin İtalyan takımlarından Pisa ile anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı.

"ONUN BİR YERE GİDİP OYNAYARAK PATLAMA YAPMASI GEREKİYOR"

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Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Morutan Galatasaray için bir değer, bir yatırım yapıldı. O yatırımı aynı değere nasıl getiririz, onu düşünüyoruz. Türkiye'den de isteyen kulüpler var. Menajeri de teklifler getirdi. Hazırlık maçlarında zaman zaman 10 numara, kenar oynattım. Belki 1 sene gidip oynaması çok daha iyi olacak. Biz hep bunu değerlendirmek istiyoruz. Gerçekten yetenekli, iyi, çalışkan, karakterli, düzgün biri. Onun bir yere gidip oynayarak patlama yapması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.


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