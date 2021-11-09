Galatasaray'da Mostafa Mohamed iddiası!

Galatasaray'da sezona istediği gibi başlayamayan ancak son zamanlarda takımına skor anlamında önemli katkılarda bulunan Mostafa Mohamed ile ilgili önemli bir gelişme duyuruldu.

Mısır basınında yer alan habere göre Galatasaray, Mostafa Mohamed'i Zamalek kulübüne geri göndermek istedi.

SÖZLEŞME FESİH TEKLİFİ GİTTİ

Ocak ayında Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Mostafa Mohamed'in, sarı kırmızılı yönetim tarafından beğenilmediği ve Zamalek'e geri göndermek için fesih teklifi yapıldığı aktarıldı.

ZAMALEK'TEN RET!

Öte yandan Zamalek kulübüne yakın bir kaynak, yaptığı açıklamada oyuncularının geri dönüşünü kabul etmediğini ve gelişiminin Galatasaray'da daha iyi olacağını düşündüğü için bu öneriyi reddettiği ifade edildi. Mostafa Mohamed bu sezon toplamda 20 maça çıkarken 4 gol 1 asist üretti.



