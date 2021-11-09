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Galatasaray'da Mostafa Mohamed iddiası!

09.11.2021 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın ocak transfer döneminde kiralık sözleşmesi sona erecek Mısırlı golcü Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir atağı ortaya çıktı. Buna göre Galatasaray, Mostafa Mohamed'in kiralık sözleşmesini feshetmek istedi. Peki, Zamalek kulübü Galatasaray'a ne yanıt verdi? İşte detaylar...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed iddiası!
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sezona istediği gibi başlayamayan ancak son zamanlarda takımına skor anlamında önemli katkılarda bulunan Mostafa Mohamed ile ilgili önemli bir gelişme duyuruldu.

Mısır basınında yer alan habere göre Galatasaray, Mostafa Mohamed'i Zamalek kulübüne geri göndermek istedi.

SÖZLEŞME FESİH TEKLİFİ GİTTİ

Ocak ayında Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Mostafa Mohamed'in, sarı kırmızılı yönetim tarafından beğenilmediği ve Zamalek'e geri göndermek için fesih teklifi yapıldığı aktarıldı.

ZAMALEK'TEN RET!

Öte yandan Zamalek kulübüne yakın bir kaynak, yaptığı açıklamada oyuncularının geri dönüşünü kabul etmediğini ve gelişiminin Galatasaray'da daha iyi olacağını düşündüğü için bu öneriyi reddettiği ifade edildi. Mostafa Mohamed bu sezon toplamda 20 maça çıkarken 4 gol 1 asist üretti.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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