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Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile yollar ayrılıyor!

18.05.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı kırmızılıların Mısır kulübü Zamalek'ten 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed ile yollar ayrılıyor. Arap basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızlılar, Mostafa Mohamed'in satışı için o kulüple görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile yollar ayrılıyor!

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda Mısır kulübü Zamalek'ten kadrosuna dahil ettiği Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Arap basınında yer alan bilgilere göre Fransa Lig 1 ekibi St Etienne, Mohamed'in transferi için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Haberin detaylarında görüşmenin içeriğine dair bilgilere yer verilmezken, Fransız temsilcisinin ocak ayında da Mohamed'i istediği ancak Galatasaray'a kaptırdığı, bu sebeple yazın mutlaka oyuncuyu satın alacağı dile getirildi.

ZAMALEK AĞIRDAN ALIYOR

Öte yandan bonservisi Zamalek'te bulunan Mohamed için Mısır kulübü, transferi şimdilik ağırdan alıyor. Mısır'da şu anda transfer dönemi açık olmamasından dolayı kulüp yetkilileri, sezon açıldığında masaya oturmak istiyor.

Mostafa Mohamed bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkmış ve 8 gol üretmişti. Öte yandan Mısırlı golcü, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta 1 gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu adamı almassa yönetimde istifa etmeli hemde hemen

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