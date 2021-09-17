Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in bileti kesildi!

Fatih Terim'in geçtiğimiz sezon transferini çok istediği ve Zamalek'ten kiralanan Mostafa Mohamed adeta hayal kırıklığı yarattı. Mbaye Diagne'nin performansı gölgesinde kalan Mısırlı yıldız, Bordeaux'ya transfer olacaktı ancak, son anda transferi iptal oldu.Halil Dervişoğlu'nun da takıma katılmasıyla transferi sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden Mohamed'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Takvim'in haberine göre, genç forvetle devre arasında kesin olarak yollar ayrılacak.

ZAMALEK'E GERİ DÖNÜYOR

Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mohamed'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.Mostafa Mohamed, sergilediği performans ile hayal kırıklığı yaratınca, Galatasaray 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonu kullanmama kararı aldı. Genç oyuncu 30 Haziran 2022'de Zamalek'e geri dönecek.



