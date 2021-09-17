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Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in bileti kesildi!

17.09.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Mısır'ın Zamalek kulübünden kiralanan ve performansıyla parmak ısırtan Mostafa Mohamed, 2021-2022 sezonunda adeta yokları oynuyor. Bordeaux'ya transferi son anda iptal olan Mohamed'in bileti kesildi. Satın alma opsiyonu kullanılmayacak oyuncu, Zamalek kulübüne geri dönecek. İşte detaylar...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in bileti kesildi!

Fatih Terim'in geçtiğimiz sezon transferini çok istediği ve Zamalek'ten kiralanan Mostafa Mohamed adeta hayal kırıklığı yarattı. Mbaye Diagne'nin performansı gölgesinde kalan Mısırlı yıldız, Bordeaux'ya transfer olacaktı ancak, son anda transferi iptal oldu.Halil Dervişoğlu'nun da takıma katılmasıyla transferi sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden Mohamed'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Takvim'in haberine göre, genç forvetle devre arasında kesin olarak yollar ayrılacak.

ZAMALEK'E GERİ DÖNÜYOR

Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mohamed'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.Mostafa Mohamed, sergilediği performans ile hayal kırıklığı yaratınca, Galatasaray 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonu kullanmama kararı aldı. Genç oyuncu 30 Haziran 2022'de Zamalek'e geri dönecek.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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