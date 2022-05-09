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Galatasaray'da Mostafa Mohamed ortalığı karıştırdı! Soyunma odasında yumruklarıyla...

09.05.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da kötü gidiş devam ediyor. Domenec Torrent yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Başakşehir maçında da galip gelemeyerek üst sıralara çıkma şansını daha da zorlaştırdı. Başakşehir maçından sonra soyunma odasında şok bir olay yaşandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed ortalığı karıştırdı! Soyunma odasında yumruklarıyla...
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ligde geçen hafta sahasında Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, 36. hafta mücadelesinde Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir'in konuğu oldu. Karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

68. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

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Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mısırlı futbolcu Mostafa Muhammed, teknik direktör Domenec Torrent tarafından 68. dakikada oyundan alınırken yerini Bafetimbi Gomis'e oyuna dahil oldu.

DUVARI YUMRUKLADI

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Haftalar sonra Başakşehir maçıyla kendisine ilk 11'de yer bulan Mostafa Mohamed, 68. dakikada oyundan alınmasıyla büyük şok yaşadı. Sabah'ta yer alan habere göre; Torrent'in kararından hiç memnun kalmayan 24 yaşındaki futbolcunun oyundan alındığı için sinirden soyunma odası koridorlarında duvarı yumrukladığı ortaya çıktı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Mostafa Mohamed
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