Galatasaray'da Mostafa Mohamed takımda istenmiyor

Galatasaray zirve yolunda kritik Beşiktaş maçını kaybederek Süper Lig'de 8. sıraya geriledi ve lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde kaldı. Dev derbinin 81. dakikasında Mohamed'in penaltıyı gole çevirememesiyle sarı-kırmızılı taraftarlar adeta yıkıldı.
Galatasaray'ın skora dengeyi getireceği penaltıyı kaçıran Mostafa Mohamed'e sosyal medyada tepki yağdı. 78. dakikada oyuna giren yıldız futbolcunun performansını eleştiren sarı-kırmızılı taraftarlar, Mısırlı golcünün bonservisinin alınmaması ve takımdan gönderilmesini istediklerini belirten paylaşımlarda bulundu.
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