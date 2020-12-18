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Galatasaray'da Muslera derbide oynayacak mı?

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.12.2020 18:44 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera, sahalara geri dönmek için gün sayıyor! Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor ile oynanan mücadelede tibia ve fibula kemiği kırılan ve 6 aydır sahalardan uzak kalan Muslera çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Muslera, Beşiktaş derbisinde sahada olacak mı? İşte detaylar...

Galatasaray'da Muslera derbide oynayacak mı?

Galatasaray'da Fernando Muslera paylaşımıyla heyecanlandırdı. Tibia ve fibula kemiği kırılan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Fernando Muslera, özel program dahilinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Geri dönüş için gün sayan Uruguaylı kaleci antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAHADA!

Muslera'nın sahalara dönmesini bekleyen Galatasaraylı taraftarlara müjdeli haber geldi. Öğrenilen bilgiye göre Muslera, Galatasaray'ın 17.01.2021 tarihinde oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olabilecek.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Geliyor aslan parçası geliyor
bu satten sonra taca gıden topları tutar
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