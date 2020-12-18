Galatasaray'da Muslera derbide oynayacak mı?

Galatasaray'da Fernando Muslera paylaşımıyla heyecanlandırdı. Tibia ve fibula kemiği kırılan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Fernando Muslera, özel program dahilinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Geri dönüş için gün sayan Uruguaylı kaleci antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Muslera'nın sahalara dönmesini bekleyen Galatasaraylı taraftarlara müjdeli haber geldi. Öğrenilen bilgiye göre Muslera, Galatasaray'ın 17.01.2021 tarihinde oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olabilecek.
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