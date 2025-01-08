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Galatasaray'da Muslera için karar! Tüm planlar değişti, özel bir toplantı yapılacak ve...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.01.2025 09:54
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Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu alarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da 14 yıldır kaleyi koruyan Fernando Muslera için herkesi ters köşe eden bir karar alındı.

Galatasaray'da Muslera için karar! Tüm planlar değişti, özel bir toplantı yapılacak ve...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iç transferde de hareketli günler geçirilirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı-Kırmızılılar'da 2011 yılından bu yana kaleyi koruyan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera ile yolların ayrılacağı konuşulurken yönetimden herkesi ters köşe yapan bir hamle geldi.

Milliyet'in haberine göre; Teknik Direktör Okan Buruk ile ülkesine dönme kararını yönetime ileten Muslera'ya, "Bir sene daha kal" denilecek.

Teknik Direktör Buruk ile yönetimin yaptığı toplantıda, 38 yaşındaki kalecinin gelecek sezon daha kalmasının teklif edileceği öğrenildi.

TEKLİFE SICAK BAKABİLİR

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Sezon sonu için Galatasaray'daki kariyerini sonlandırıp ülkesine dönmeyi düşünen Muslera'nın, kendisine yapılacak bu teklife sıcak yaklaşabileceği öğrenildi. Bu hamle ile beraber Uruguaylı eldivenin motivasyonunun da yukarı çıkmasının beklendiği vurgulandı.

YAPILACAK TEKLİF BELLİ OLDU

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14 senedir kalesini koruyan Muslera'nın ücretinde de indirime gidilmeyeceği ve önümüzdeki sezon için de 2.5 milyon euro teklif edileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray muslera
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