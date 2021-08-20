Galatasaray'da Muslera kafaları karıştırdı

Galatasaray 'da UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında St. Johnstone karşısında kırmızı kart görüp rövanşta oynayamayan Fernando Muslera, Giresunspor maçında formasına kavuştu. Muslera dün de Sarı-Kırmızılılar'ın kalesinde yer aldı. Fakat başarılı file bekçi Fernando Muslera, kritik hatalar yaptı... Önce; 6. dakikadada üst üste iki kez hata yapan Muslera, bu pozisyonların devamında başarılı kurtarışlara imza attı.

FORM DÜŞÜKLÜĞÜ

Ardından; mücadelenin 14. dakikasında Sarı-Kırmızılılar'da Muslera, yaptığı pas hatası sonrasında ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Danimarka temsilcisi Egho, Uruguaylı eldivenle karşı karşıya kaldı, Muslera yaptığı kurtarışla hatasını telafi etti. Deneyimli kaleci, taraftarlarına; oyunun genelinde istekli fakat form düşüklüğü konusunda üste çıkamayan bir Muslera izletti.

