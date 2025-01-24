SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Muslera 'kırılamaz' denilen rekoru kırmak için sahada!

Galatasaray'da Muslera 'kırılamaz' denilen rekoru kırmak için sahada!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.01.2025 15:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Konyaspor müsabakasıyla sarı-kırmızılılarla Süper Lig’de 429. maçına çıkacak ve bu alanda kulüp tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olacak.

Galatasaray'da Muslera 'kırılamaz' denilen rekoru kırmak için sahada!
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında yarın iç sahada oynayacakları Konyaspor mücadelesiyle birlikte kulüp tarihinde bir rekoru daha kıracak. Uzun yıllardır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera, takımla yaşadığı birçok başarının yanında kişisel olarak da kulüp tarihinde önemli bir yere sahip.

SÜPER LİG’DE 428 MAÇ OYNADI

2287dabf88884bfea2babe9450402a61

Galatasaray ile 14. sezonunu geçiren Fernando Muslera, 534 resmi mücadelede forma giyerken, Süper Lig’de ise 428 karşılaşmada görev aldı. Muslera, Konyaspor karşısında görev alması durumunda sarı-kırmızılıların efsane kaptanı Bülent Korkmaz’ın ligdeki 428 maçlık rekorunu geçerek, Galatasaray’ın ligde en çok forma giyen futbolcusu olacak.
Galatasaray ile en fazla resmi müsabakaya çıkan yabancı futbolcu ünvanı da Muslera’da bulunuyor.

161 KARŞILAŞMADA KALESİNİ GOLE KAPADI

fernando-muslera-galatasaray-2023-2024-1712138191-133368

Fernando Muslera, Galatasaray ile Süper Lig’de oynadığı 428 karşılaşmada kalesinde 416 gol gördü. Muslera, bu süre zarfında 161 karşılaşmada da kalesini gole kapadı. Bu sezon ligdeki 19 maçın tamamında oynayan Uruguaylı kaleci, 22 gol yerken, 4 müsabakada da gole izin vermedi.

17 KUPA İLE EN FAZLA KAZANAN YABANCI OYUNCU

19376550-1200xauto

2011 yılında İtalyan ekibi Lazio’dan transfer olan Fernando Muslera, Galatasaray ile birçok başarıya imza atarak adını kulüp tarihine yazdırdı. Muslera, sarı-kırmızılılarla Süper Lig’de 7, TFF Süper Kupa’da 6 ve Türkiye Kupası’nda da 4 kez olmak üzere 17 kupa kazandı. 38 yaşındaki eldiven, Aslan’da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu olarak yer alıyor.

2012 YILINDA GOL ATTI

GettyImages-1359298812

Deneyimli kalecinin, Galatasaray formasıyla golü de bulunuyor. Muslera, sarı-kırmızılılara geldiği 2011-2012 sezonunda Süper Lig’in son haftasındaki Manisaspor mücadelesinde gol sevinci yaşadı. Deplasmanda 4-0 galip geldikleri karşılaşmanın 83. dakikasında penaltıda topun başına geçen Fernando Muslera, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Anahtar Kelimeler:
Fernando Muslera galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ayşe Barım soruşturmasına dört oyuncunun daha adı karıştı

Ayşe Barım soruşturmasına dört oyuncunun daha adı karıştı

Beyaz TV ekranlarında şaşırtan 'istifa' çıkışı! "Hemen şimdi" diyerek yüklendi

Beyaz TV ekranlarında şaşırtan 'istifa' çıkışı! "Hemen şimdi" diyerek yüklendi

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği yıldız oyuncu gönderiliyor! Jose Mourinho biletini kesti...

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği yıldız oyuncu gönderiliyor! Jose Mourinho biletini kesti...

Emre Belözoğlu'na büyük şok! Antalyaspor'un puanları silinebilir...

Emre Belözoğlu'na büyük şok! Antalyaspor'un puanları silinebilir...

Pelkas geri döndü! Resmi açıklama geldi

Pelkas geri döndü! Resmi açıklama geldi

Anderson Talisca transferinde Galatasaray devrede! Fenerbahçe tam bitirdim derken...

Anderson Talisca transferinde Galatasaray devrede! Fenerbahçe tam bitirdim derken...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.