Muslera, PSV maçında oynayacak mı? Belli oldu

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV ile karşılaşacak. Hollanda'da 21 Temmuz'da oynanacak mücadele öncesi Fernando Muslera'nın tatilden ne zaman döneceği merak ediliyordu.

A Spor'un haberine göre; Fernando Muslera, 14 Temmuz'da Türkiye'de olacak. Muslera, Karantinayla ilgili herhangi bir problemi olmayan Muslera, yasal süreç tamamlandıktan sonra PSV maçının kadrosunda yer alabilecek.

FATİH TERİM KESİN OLARAK DÜŞÜNÜYOR

Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, Muslera'yı 1. kaleci olarak düşünüyor. Oyuncu ile özel olarak görüşen Terim'in Muslera ile bu maç ile ilgili konuştuğu öğrenildi. Tecrübeli kaleciyi kesin olarak oynatmayı planlayan Terim'in sarı-kırmızılı ekipte en güvendiği ismin de Muslera olduğu belirtildi.



