Ozan Kabak, Leicester City'ye imzayı atıyor!

Bonservisi Schalke'de olan Ozan Kabak, kısa süre içinde yeni takımına imza atacak.

Schalke yaptığı açıklamada, Ozan Kabak'ın transfer görüşmeleri nedeniyle idmana katılmadığını kaydederken, "Ozan Kabak, transfer görüşmeleri nedeniyle 1 hafta daha idmanlara katılmayacak" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Liverpool forması giyen 21 yaşındaki oyuncunun peşinde Bundesliga ekibi Leverkusen, Premier Lig'den Leicester, Newcastle ve Crystal Palace ile Fransa'dan Nice ve Rennes'in olduğu konuşuluyor.

KARARINI VERDİ

Ozan Kabak'ın bir sonraki durağı belli oldu. Genç oyuncunun Leicester City ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Bu transferde milli stoper Çağlar Söyüncü'nün de etkin rol oynadığı aktarıldı. Ozan Kabak önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atacak.



