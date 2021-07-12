Şoke eden gelişme! Galatasaray, Yunanistan'a alınmadı

Olympiakos maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, havaalanında şok bir tavırla karşılaştı.

Dün yapılan PCR testlerini kabul etmeyen Yunan yetkililer, yeni test yapılmasını istedi. Bunun üzerine Fatih Terim ile birlikte Galatasaray yetkilileri çok sinirlenerek rest çekti.

FATİH TERİM ÇILDIRDI!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray teknik Direktörü Fatih Terim adeta çıldırdı! Galatasaray Yönetimi de Yunan yetkililere rest çekti ve takımı İstanbul'a döndürme kararı aldı.

KASAPOĞLU: ŞİDDETLE KINIYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu: Hazırlık maçı için Yunanistan’a giden Galatasaray Spor Kulübü’müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Yunanistan'da yaşadığı davranışlar nedeniyle bir açıklama yayınlayarak, Galatasaray'ın yanında olduklarını belirtti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesinin istenen tüm prosedürleri yerine getirmesine rağmen Atina'ya indikten sonra karşılaştığı davranışlar kabul edilemez. Yunan makamlarının sporun ruhuna yakışmayan bu tutumunu kınıyor, Galatasaray Spor Kulübümüzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz" denildi.

GALATASARAY'DAN SERT AÇIKLAMA!

Dostluk havasında bir hazırlık maçı oynamak için gittiğimiz Atina'da, bugün yaşanan olayla birlikte bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapılmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkılarak zaten uluslararası alanda 72 saat geçerli PCR testleri kabul edilmemiş, yeni test istenmiş, teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı oyuncularımızın test için yapıcı davranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarına rağmen son derece yakışıksız, hatta küstahça bir üslupla davranılmış, çıkarılan zorluklar artarak devam etmiştir. Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz.

Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasaray, ilk kez böyle bir saygısızlığa maruz kalmıştır.

Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz.

Bu süre zarfında olayın ilk anından itibaren bizleri yalnız bırakmayan, kafilemizle irtibatta olan, sorunu dostane ve diplomatik yollarla çözmeye çalışan, başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, tüm Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kurum ve yetkililerine teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

(AA)



