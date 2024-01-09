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Galatasaray'da Muslera'nın hikayesi son buluyor! Sarı-kırmızılı yönetim kaleye geçecek oyuncuyu buldu bile...

09.01.2024 10:42 | Son Güncelleme:
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Muslera için Galatasaray yönetimi kararını verdi. 37 yaşındaki başarılı eldivene önümüzdeki sezon kaleyi vermek istemeyen sarı-kırmızılı yönetim genç ve yetenekli kaleci arayışlarına başlamıştı. Uzun süren araştırmalar sonucu Galatasaray aradığı ismi İtalya'da buldu.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Muslera'nın saltanatı sona eriyor. İlerleyen yaşı nedeniyle takımdan ayrılması beklenen Uruguaylı kalecinin yerine İtalya'dan kaleci geliyor.

FUTBOLU URUGUAY'DA BIRAKMAK İSTİYOR

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Futbolculuk kariyerini Uruguay'da sonlandırmak isteyen Muslera'nın durumu belirsiz. Galatasaray'ın yaptığı sözleşme uzatma teklifine yanıt vermeyen Uruguaylı eldiven için arayışlarına başlayan sarı-kırmızılı yönetim sonuç aldı.

ATALANTA'NIN KALECİSİ

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Atalanta'nın genç kalecisi Juan Musso'yu gündemine alan Galatasaray bu işi bitirmek istiyor. 29 yaşındaki İtalyan eldivenin piyasa değeri 8 milyon euro civarında bulunuyor. Atalanta'ya 4 milyon euro ödemeye hazır olduğunu ifade eden Galatasaray yetkilileri beklemeye geçti.

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