Galatasaray'da Muslera'nın hikayesi son buluyor! Sarı-kırmızılı yönetim kaleye geçecek oyuncuyu buldu bile...

Galatasaray'da Muslera'nın saltanatı sona eriyor. İlerleyen yaşı nedeniyle takımdan ayrılması beklenen Uruguaylı kalecinin yerine İtalya'dan kaleci geliyor.

FUTBOLU URUGUAY'DA BIRAKMAK İSTİYOR

Futbolculuk kariyerini Uruguay'da sonlandırmak isteyen Muslera'nın durumu belirsiz. Galatasaray'ın yaptığı sözleşme uzatma teklifine yanıt vermeyen Uruguaylı eldiven için arayışlarına başlayan sarı-kırmızılı yönetim sonuç aldı.

ATALANTA'NIN KALECİSİ

Atalanta'nın genç kalecisi Juan Musso'yu gündemine alan Galatasaray bu işi bitirmek istiyor. 29 yaşındaki İtalyan eldivenin piyasa değeri 8 milyon euro civarında bulunuyor. Atalanta'ya 4 milyon euro ödemeye hazır olduğunu ifade eden Galatasaray yetkilileri beklemeye geçti.





