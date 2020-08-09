Galatasaray'da Muslera'nın yerine Fatih Öztürk geliyor!

Başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Fatih Öztürk'ü kadrosuna katmak istiyor. Muslera döndüğünde de yedeği olarak kullanılmak istenen Fatih için görüşmeler başladı.

Fanatik'te yer alan habere göre, 2019'un yaz transfer döneminde Kasımpaşa'ya gelen Fatih Öztürk ile Akhisarspor forması giydiği dönemde de Galatasaray'ın adı sık sık anılmıştı. Kasımpaşa'da özellikle sezonun ikinci yarısında formasını Ramazan Köse'ye kaptıran Fatih Öztürk'ün Galatasaray'a transferinin önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor.

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Galatasaray cephesinden bu transfer ile ilgili henüz açıklama gelmezken, sarı-kırmızılı taraftarların bu transfere karşı çıkıp, çok şaşırdığı gelen haberler arasında.