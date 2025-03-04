Galatasaray'da Muslera'nın yerine geçecek isim belli oldu! Perşembe günü locada maçı izleyecekler

Galatasaray'da Muslera'nın yerine kaleye geçecek isim belli oldu. Yeni sezonda Uruguaylı eldiven ile devam etmeme kararı alan sarı-kırmızılılar, kaleci adayını belirledi.
Galatasaray'ın, Rumen ekibi FCSB'de forma giyen 24 yaşındaki kaleci Stefan Tarnovanu ile ilgilendiği öğrenildi. Napoli ve Galatasaray'ın, perşembe günü oynanacak maçta Stefan Tarnovanu'yu izlemek için locada olacakları öğrenildi.
24 yaşındaki Stefan Tarnovanu için girişimlerine başlayan sarı-kırmızılılar, genç kalecinin 10 milyon Euro olan serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu aktarıldı.
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