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  4. Galatasaray'da Muslera'nın yerine geçecek isim belli oldu! Perşembe günü locada maçı izleyecekler

Galatasaray'da Muslera'nın yerine geçecek isim belli oldu! Perşembe günü locada maçı izleyecekler

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.03.2025 20:33
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Galatasaray'ın efsane ismi Muslera ile sezon sonunda yollar ayrılıyor... Uzun yıllardır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera ile sözleşme uzatılmayacak. Yeni kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray yönetimi, aradığı kaleciyi Romanya'da buldu.

Galatasaray'da Muslera'nın yerine geçecek isim belli oldu! Perşembe günü locada maçı izleyecekler
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Muslera'nın yerine kaleye geçecek isim belli oldu. Yeni sezonda Uruguaylı eldiven ile devam etmeme kararı alan sarı-kırmızılılar, kaleci adayını belirledi.

SÜRPRİZ İSİM ORTAYA ÇIKTI

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Galatasaray'ın, Rumen ekibi FCSB'de forma giyen 24 yaşındaki kaleci Stefan Tarnovanu ile ilgilendiği öğrenildi. Napoli ve Galatasaray'ın, perşembe günü oynanacak maçta Stefan Tarnovanu'yu izlemek için locada olacakları öğrenildi.

10 MİLYON EURO MADDESİ VAR

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24 yaşındaki Stefan Tarnovanu için girişimlerine başlayan sarı-kırmızılılar, genç kalecinin 10 milyon Euro olan serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

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