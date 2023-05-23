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Galatasaray'da Muslera'nın yerine kaleyi devralacak isim yavaş yavaş belli oluyor!

23.05.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek 36 yaşındaki Muslera'nın yerine kaleci arayışları başladı. Sarı-kırmızılılarda yabancı sınırının neticesinde kaleye Türk bir kaleci geçme ihtimali doğdu. Fatih Karagümrük'te bu sezon harikalar yaratan Batuhan Şen, sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.

Galatasaray'da Muslera'nın yerine kaleyi devralacak isim yavaş yavaş belli oluyor!
Batuhan Şen

Batuhan Şen

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın geleceği yavaş yavaş belli oluyor. İlerleyen yaşı nedeniyle kariyerinin sonuna yaklaşan Uruguaylı eldivenin yerine Türk bir kaleci geçebilir.

BATUHAN ŞEN HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYOR

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Fatih Karagümrük'e 1 yıllığına kiralanan Batuhan Şen'in gösterdiği performans Galatasaraylı yetkilileri oldukça memnun etti. İstanbul temsilcisi, Batuhan'ı 1 yıl daha kiralamak istese de, sarı-kırmızılı ekip buna izin vermedi ve Batuhan'ı takıma geri çağırdı.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

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Okan Buruk'un özel raporu doğrultusunda Batuhan Şen'i takımda tutmaya karar veren sarı-kırmızılılar, transferin gidişatına göre 24 yaşındaki eldivene kaleyi emanet edecek. Geleceği çok parlak gösterilen Batuhan'ın da bu çıkan haberlerdan dolayı oldukça mutlu olduğu ifade edildi.


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