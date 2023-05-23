Galatasaray'da Muslera'nın yerine kaleyi devralacak isim yavaş yavaş belli oluyor!

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın geleceği yavaş yavaş belli oluyor. İlerleyen yaşı nedeniyle kariyerinin sonuna yaklaşan Uruguaylı eldivenin yerine Türk bir kaleci geçebilir.

BATUHAN ŞEN HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYOR

Fatih Karagümrük'e 1 yıllığına kiralanan Batuhan Şen'in gösterdiği performans Galatasaraylı yetkilileri oldukça memnun etti. İstanbul temsilcisi, Batuhan'ı 1 yıl daha kiralamak istese de, sarı-kırmızılı ekip buna izin vermedi ve Batuhan'ı takıma geri çağırdı.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Okan Buruk'un özel raporu doğrultusunda Batuhan Şen'i takımda tutmaya karar veren sarı-kırmızılılar, transferin gidişatına göre 24 yaşındaki eldivene kaleyi emanet edecek. Geleceği çok parlak gösterilen Batuhan'ın da bu çıkan haberlerdan dolayı oldukça mutlu olduğu ifade edildi.



