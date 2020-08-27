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Galatasaray'da Muslera şoku! Fenerbahçe maçında olmayacak...

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.08.2020 17:08 | Son Güncelleme

Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz sezon ayağı kırılan Muslera'nın lisansını dondurma kararı almıştı. Uruguaylı kaleci, Fenerbahçe maçında sahada olmayacak.

Galatasaray'da Muslera şoku! Fenerbahçe maçında olmayacak...

14 Haziran 2020 tarihinde Ç.Rizespor ile oynanan maçta ayağı kırılan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarları üzmüştü.1.5 önce bacağındaki alçıyı çıkaran ve oturduğu yerden refleks çalışmaları yapan Uruguaylı kalecinin sahalara ne zaman döneceği belli oldu.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme yapan 34 yaşındaki file bekçisi, aralık ayında takımla birlikte çalışmalara başlayabileceğini ve ocakta sahalara dönebileceğini söyledi. Böylece uzun yıllar sonra 3. hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek olan Muslera'nın durumu sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli üzdü.


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