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Galatasaray'da Muslera şoku! Ligin en kötüsü

27.09.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da formundan uzak olan Fernando Muslera, pozisyon başına yediği gol oranında ligin en kötüsü konumunda bulunuyor.

Galatasaray'da Muslera şoku! Ligin en kötüsü

Geçtiğimiz hafta Galatasaray 'ın 2-1 kazandığı Göztepe maçında yediği golde kalesini erken boşaltması nedeniyle eleştirilen deneyimli file bekçisi Muslera, bu sezonki kötü performansıyla gündemden düşmüyor.

24 GOL POZİSYONUNDA 10 GOL YEDİ

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Süper Lig 'de geride kalan 7 haftalık süreçte kalesine gelen 24 gol pozisyonunda 10 gol yedi. Kurtarış yüzdesi %58 olan Muslera, bu alanda ligin en kötü kalecisi konumuna geriledi.

GEÇEN SEZONUN EN İYİSİYDİ

Öte yandan Muslera, geçen sezonlarda kurtarış yüzdesini %80'lere çıkarmış ve ligin en iyisi olmuştu.

Fatih Terim: MUSLERA İYİ Kİ O GOLÜ YEDİ

Ayrıca sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada Göztepe'nin attığı golde Muslera'nın golü yemesinin kendileri açısından daha iyi olduğunu, aksi takdirde maçın geri kalanını 10 kişi tamamlamak zorunda kalacaklarını ifade etmişti.

Terim "Galip geldiğimiz için mutluyum. Hak ettiğimiz 3 puanları alamadık ama bugün hak ettiğimiz 3 puanı zor da olsa aldık. Kaleyi bulan ilk top gol oldu, iyi ki gol oldu, çünkü Muslera kırmızı görebilirdi" şeklinde konuştu

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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