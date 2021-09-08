Galatasaray'da mutlu son: Gustavo Assunçao

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ve kulübü FC Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray’ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır."

OPSİYON ŞARTI

Galatasaray, Gustavo Assunçao'nun 1 yıl kiralık transferi için Famalicao ile 200 bin euroya anlaştı ve kontrata 4 milyon euro seviyesinde satın alma opsiyonu da eklendi.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Tam ismi Gustavo Enrique Giordano Amaro Assunçao da Silva olan Brezilyalı futbolcu, ön libero ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Assunçao'nun piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak değerlendiriliyor.

GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR?

Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, Porto ve Atletico Madrid gibi kulüplerin formasını giyen Brezilyalı eski futbolcu Paulo Assunçao'nun oğlu. 2000 doğumlu olan Gustavo, Atletico Madrid altyapısı çıkışlı...

"ARDA TURAN BİR İDOL"

Arda Turan'ı çok seviyorum, Atletico Madrid'deyken ben altyapıdaydım, 12 yaşındaydım. Atletico Madrid'de hepimizin idolüydü, Galatasaray'da da çok büyük idol. Onunla aynı takımda olduğum için çok heyecanlıyım.

