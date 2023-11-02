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Galatasaray'da N'dombele krizi! Okan Buruk resti çekti: Ya zayıfla ya da ayrıl!

02.11.2023 17:15 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da geldiği günden bu yana beklentileri henüz karşılayamayan Tanguy Ndombele'ye Okan Buruk'tan sert bir uyarı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da N'dombele krizi! Okan Buruk resti çekti: Ya zayıfla ya da ayrıl!
Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tanguy Ndombele geldiği günden bu yana beklenen performansı bir türlü verebilmiş değil. S

üper Lig'de yalnızca 4 maçta 93 dakika forma şansı bulabilen 26 yaşındaki oyuncu eleştirilerin hedefi olmaya devam ederken, özellikle fiziksel durumu ve fazla kilolarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

OKAN BURUK ÖZEL GÖRÜŞTÜ

ndombele

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un, beslenmesine dikkat etmeyen, hazır yiyeceklerden uzak durmayan, hem antrenmanlarda hem de maçlardaki performansından memnun olmadığı futbolcuyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

"YA ZAYIFLA YA AYRIL"

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Buruk'un, Ndombele ile yaptığı görüşmede, kendisi ile bu şekilde yola devam edilemeyeceğini ve kilosuna dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdiği de gelen bilgiler arasında.

YOL AYRIMI YAKIN

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İngiliz ekibi Tottenham'dan kiralanan ve 15 milyon euro isteğe bağlı satın alma opsiyonu bulunan futbolcu ile devre arasında yolların ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.

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