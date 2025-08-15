SPOR

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo için karar verildi! Yıldız oyuncu Osimhen ve Icardi'nin ardından üçüncü forvet olacak...

Galatasaray’da İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo’nun geleceği belli oldu. Sarı kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk yıldız oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.

Burak Kavuncu
İTA İtalya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Süper Lig devi Galatasaray Zaniolo için kararını verdi. Transfer döneminin başından beri ismi birçok İtalyan takımı ile anılan fakat satın alma opsiyonlu kiralama dışında bir teklif almayan Cimbom, Zaniolo’yu takımda tutmaya karar verdi.

KİRALAMALAR SONUÇ VERMEDİ!

Erden Timur döneminde Roma’dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen yıldız oyuncu geldiğinden beri istikrarlı bir performans gösteremezken, Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina’da kiralık olarak forma giydi. Buna karşın hiçbir takım satın alma opsiyonunu kullanmadı.

OKAN BURUK YENİDEN CANLANDIRMAK İSTİYOR!

Zaniolo’yu takımdan ayrılan Alvaro Morata yerine 3.forvet olarak kullanmak isteyen Okan Buruk, oyuncuyla konuştu ve takımda kaldığı taktirde yedek santrafor olarak değerlendirilecek. Yaşadığı talihsiz sakatlıkların ardından hız ve çabukluk konusunda sıkıntıları olan İtalyan yıldızı Osimhen ve Icardi’nin ardında 3.forvet olarak kullanmak istiyor.

