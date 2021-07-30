Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan krizi devam ediyor

Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile eşleşip 5-1 ve 2-1'lik skorla mağlup olup elenen Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan krizi yaşanıyor. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Sarı-Kırmızlılar, 3. eleme turunda İskoç ekiplerinden St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN AÇIKLAMASI

Fatih Terim'den PSV maçı öncesi Oğulcan Çağlayan açıklaması gelmişti. Takımda en hazır oyuncusunun Oğulcan olduğunu, lisans sorunu yüzünden oynatamadığını dile getiren Fatih Terim, TFF'ye serzenişte bulunmuştu.

LİSANSINI ÇIKARTAMADILAR!

Çaykur Rizespor ile devam eden dava nedeniyle Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarılamadı. Listede ismi yer almaya bir diğer isim de geçtiğimiz yılbaşı yaşadığı talihsiz sakatlığı halen tam olarak atlatamayan Omar Elabdellaoui oldu.



