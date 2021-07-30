Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu'nun fotoğrafına tepki yağdı

Galatasaray, çok istediği transfere en nihayetinde kavuştu. 23 yaşındaki solak orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Berkan'ın transferi taraftarları bir hayli mutlu etti. Geleceği oldukça parlak olan futbolcu, ilk andan taraftarın sevgilisi oldu.

ÇOCUKLUK AŞKI

Berkan, kulüpten yapılan resmi açıklamanın ardından çocukluğundan itibaren giydiği Galatasaray formalı pozlarını ve videolarını paylaştı. Bunlar taraftarı mest etti. Her şey iyi giderken Berkan'ı Twitter'daki kapak fotoğrafı yaktı.

GELEN TEPKİLER SONRASI FOTOĞRAFI KALDIRDI

Berkan'ın paylaşım yaptığı esnada kapağında Alanya'nın Galatasaray'ı deplasmanda yendiği maçın fotoğrafı bulunuyordu. O fotoğrafta Galatasaraylılar bir hayli üzgün, Alanyalılar da çılgın bir sevinç halinde. Bir süre bunu fark etmeyen Berkan, tepkilerin yükselmesiyle hemen fotoğrafı kaldırdı.

ÖNCESİ VE SONRASI



