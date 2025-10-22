Galatasaray'da Okan Buruk Bodo/Glimt maç sonu açıklamalarda bulundu! Babası kalp krizi geçiren Torreira için ''Ülkesine gidiyor'' dedi

Şampiyonlar Ligi’nin 3.haftasında evinde Bodo/Glimt’i 3-1 yenen sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında maçı yorumladı.

‘‘ÇOK DAHA FARKLI OLABİLİRDİ!’’

Okan Buruk, "Çok daha farklı bir skor olabilirdi bugün ama rakibimizi de tebrik etmek gerekiyor. Pozitif bir futbol oynadılar." dedi.

‘‘İLK YARI ÇOK DAHA DİRİYDİK…’’

Okan Buruk, "Maç öncesi yaptığımız planlar, düşünceler maç ve rakiple eşleşti. İlk yarıda çok daha diriydik, pozisyonlara girdik, bir tane şans pozisyonu verdik. Daha çok gol bulabilirdik. İkinci yarıda yorgunluk, rakibin hamleleri ile 3-0'dan sonra kendi sahamıza çekildik ama bunu da iyi yaptık. Burada da pozisyonlar bulduk. Maçın sonunda istediğimiz 3 puanı aldık. Çok fazla pozisyon, hücum istatistiklerimiz Şampiyonlar Ligi için yüksek bugün. Daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı bugün." ifadelerinde bulundu.

''ÜLKESİNE DÖNÜYOR''

Torreira ile ilgili konuşan Okan Buruk, "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, saha dışındaki işler de vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum. Takımı ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini biliyoruz. Her şeye rağmen bu maçta oynamak istediğini konuşmalıyız. Bu birçok futbolcu için geçerli. Aynı şekilde Osimhen ve Icardi için de... Galatasaraylıları mutlu etmek istiyorlar. Adanmışlıklarını ve takıma nasıl sahip çıktıklarını konuşmak lazım. Bu değeri de taraftar onlara veriyor" dedi.

BARIŞ ALPER’İN ISLIKLANMASINA DEĞİNDİ

Okan Buruk, "Barış Alper Yılmaz olayı maçın önüne geçmemeli. Zaten çok küçük bir grup yaptı. Galipken bu olmamalı. Bunu yapan kitle düşünmeli. Oyuncularımız her şeylerini veriyor. Bazen kötü de oynayabilirler. Bu maçta takım olarak herkes iyi oynadı. Bu durumu yaşamak üzüyor." dedi.

‘‘BÜTÜN TÜRKİYE BEKLİYOR…’’

Okan Buruk, "Kurduğumuz kadro sonrası bütün Türkiye, Galatasaray'ın Avrupa'da başarılı olmasını bekliyor. Hiçbir takım Şampiyonlar Ligi'ne şampiyon olmak için başlayamaz. Çok zor bir turnuva. PSG ve Manchester City son anda 24'ün içerisine girmişlerdi. İyi bir kadro kurduk ama bazen öyle bir yerde yakalanıyorsunuz ki, şanssızlıklar olabiliyor. Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diyerek sözlerine noktayı koydu.