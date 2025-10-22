SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Okan Buruk Bodo/Glimt maç sonu açıklamalarda bulundu! Babası kalp krizi geçiren Torreira için ''Ülkesine gidiyor'' dedi

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk Bodo/Glimt galibiyetinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Şimdi ülkesine dönüyor'' dedi.

Galatasaray'da Okan Buruk Bodo/Glimt maç sonu açıklamalarda bulundu! Babası kalp krizi geçiren Torreira için ''Ülkesine gidiyor'' dedi
Burak Kavuncu
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi’nin 3.haftasında evinde Bodo/Glimt’i 3-1 yenen sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında maçı yorumladı.

‘‘ÇOK DAHA FARKLI OLABİLİRDİ!’’

Galatasaray da Okan Buruk Bodo/Glimt maç sonu açıklamalarda bulundu! Babası kalp krizi geçiren Torreira için Ülkesine gidiyor dedi 1

Okan Buruk, "Çok daha farklı bir skor olabilirdi bugün ama rakibimizi de tebrik etmek gerekiyor. Pozitif bir futbol oynadılar." dedi.

‘‘İLK YARI ÇOK DAHA DİRİYDİK…’’

Galatasaray da Okan Buruk Bodo/Glimt maç sonu açıklamalarda bulundu! Babası kalp krizi geçiren Torreira için Ülkesine gidiyor dedi 2

Okan Buruk, "Maç öncesi yaptığımız planlar, düşünceler maç ve rakiple eşleşti. İlk yarıda çok daha diriydik, pozisyonlara girdik, bir tane şans pozisyonu verdik. Daha çok gol bulabilirdik. İkinci yarıda yorgunluk, rakibin hamleleri ile 3-0'dan sonra kendi sahamıza çekildik ama bunu da iyi yaptık. Burada da pozisyonlar bulduk. Maçın sonunda istediğimiz 3 puanı aldık. Çok fazla pozisyon, hücum istatistiklerimiz Şampiyonlar Ligi için yüksek bugün. Daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı bugün." ifadelerinde bulundu.

''ÜLKESİNE DÖNÜYOR''

Galatasaray da Okan Buruk Bodo/Glimt maç sonu açıklamalarda bulundu! Babası kalp krizi geçiren Torreira için Ülkesine gidiyor dedi 3

Torreira ile ilgili konuşan Okan Buruk, "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, saha dışındaki işler de vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum. Takımı ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini biliyoruz. Her şeye rağmen bu maçta oynamak istediğini konuşmalıyız. Bu birçok futbolcu için geçerli. Aynı şekilde Osimhen ve Icardi için de... Galatasaraylıları mutlu etmek istiyorlar. Adanmışlıklarını ve takıma nasıl sahip çıktıklarını konuşmak lazım. Bu değeri de taraftar onlara veriyor" dedi.

BARIŞ ALPER’İN ISLIKLANMASINA DEĞİNDİ

Galatasaray da Okan Buruk Bodo/Glimt maç sonu açıklamalarda bulundu! Babası kalp krizi geçiren Torreira için Ülkesine gidiyor dedi 4

Okan Buruk, "Barış Alper Yılmaz olayı maçın önüne geçmemeli. Zaten çok küçük bir grup yaptı. Galipken bu olmamalı. Bunu yapan kitle düşünmeli. Oyuncularımız her şeylerini veriyor. Bazen kötü de oynayabilirler. Bu maçta takım olarak herkes iyi oynadı. Bu durumu yaşamak üzüyor." dedi.

‘‘BÜTÜN TÜRKİYE BEKLİYOR…’’

Okan Buruk, "Kurduğumuz kadro sonrası bütün Türkiye, Galatasaray'ın Avrupa'da başarılı olmasını bekliyor. Hiçbir takım Şampiyonlar Ligi'ne şampiyon olmak için başlayamaz. Çok zor bir turnuva. PSG ve Manchester City son anda 24'ün içerisine girmişlerdi. İyi bir kadro kurduk ama bazen öyle bir yerde yakalanıyorsunuz ki, şanssızlıklar olabiliyor. Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diyerek sözlerine noktayı koydu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''
Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Barış Alper Yılmaz galatasaray Basın toplantısı Galatasaray-Bodo/Glimt maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muğla açıklarında korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Muğla açıklarında korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Balıkesir canisinin cinayet görüntüleri ilk kez çıktı!

Balıkesir canisinin cinayet görüntüleri ilk kez çıktı!

Mourinho Devler Ligi'nde farklı yenildi! Bahanesi Fenerbahçe oldu...

Mourinho Devler Ligi'nde farklı yenildi! Bahanesi Fenerbahçe oldu...

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Türkiye'nin en zengin listesi değişti! 1 numarayı kaptıran Murat Ülker'den 3 kelimelik yanıt

Türkiye'nin en zengin listesi değişti! 1 numarayı kaptıran Murat Ülker'den 3 kelimelik yanıt

'Gecikme zammıyla silinmesi...' Uzman isim 'İlave bir madde' diyerek o borçlar için affı işaret etti

'Gecikme zammıyla silinmesi...' Uzman isim 'İlave bir madde' diyerek o borçlar için affı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.