Galatasaray'da Okan Buruk galibiyete rağmen sitem etti! "Şampiyon olmak normalleştiriliyor"

Galatasaray'da Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SIKINTI YAŞAMADIK AMA..."

"İkinci yarıya devre arası daha net hazırlandık. 3-0 sonrası değişikliklerle birlikte, dizilişimiz de değişti. 3-4-1-2'ye yakın dizilişe geçtik. Elimizdeki oyuncuları görmek istedik. Son dakikalarda defansif anlamda sıkıntı yaşamadık ama şut şansı verdik."

"DEĞERLİ OLAN KAZANMAK"

"Bugün değerli olan kazanmamızdı. Mental olarak yorgunluk vardı. Deplasmanda beklemedik bir mağlubiyet... Frankfurt maçının ilk yarısı ile bu maçın ilk yarısı arasında dağlar kadar fark var. Burada iyi oynamıyorken, 2-0 önde bitirdik."

"TÜRKİYE LİGİ'NDE ŞAMPİYON OLMAK NORMALLEŞTİRİLİYOR"

"Süper Lig'i kazanmak normalleştirilmemeli. Çok büyük yatırımlar ve transferler yapılıyor. Bir sürü farklı hocalar, ekipler geliyor. Yabancı kaliteli teknik adamlar da geliyor uzun süredir. Şampiyon olmak Süper Lig'de normal değil, çok önemli. Siz kazandıkça normalleştiriyorsunuz, insanlar 'Türkiye'de nasıl olsa kazanıyorsun' diye düşünüyor. Kazanamayan da var. Her sene her takım şampiyon olmuyor. Bunu normalleştirmemek lazım."