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Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Dursun Özbek kararını verdi

20.09.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da geçirdiği başarılı sezon sonrası Okan Buruk'a yeni bir sözleşme teklif ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli çalıştırıcıya yeni sözleşme önerecek ve mevcut maaşına belirgin bir zam yapacak. Okan Buruk'a yapılacak zam miktarı da belli oldu.

Galatasaray'da oyuncu transferinin yanında Okan Buruk'un sözleşmesi de merak ediliyordu. Sarı-kırmızılıların başında şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi revize ediliyor.

HALİL İLE AYNI MAAŞI ALIYOR

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Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Okan Buruk, 17 milyon tl garanti ücret alıyordu. Bu sezon ise kazanacağı miktar 20 milyon tl olarak biliniyor. Halil Dervişoğlu ile aynı maaşı kazanan Okan Buruk'a belirgin bir zam yapılıyor.

DURSUN ÖZBEK KARAR VERDİ

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'a uzun soluklu bir sözleşme teklif edip maaşına belirgin bir zam yapacak. Böylece Okan Buruk'un takım üstündeki otoritesi daha da sağlamlaştırılacak.

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