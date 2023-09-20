Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Dursun Özbek kararını verdi

Galatasaray'da oyuncu transferinin yanında Okan Buruk'un sözleşmesi de merak ediliyordu. Sarı-kırmızılıların başında şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi revize ediliyor.

HALİL İLE AYNI MAAŞI ALIYOR

Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Okan Buruk, 17 milyon tl garanti ücret alıyordu. Bu sezon ise kazanacağı miktar 20 milyon tl olarak biliniyor. Halil Dervişoğlu ile aynı maaşı kazanan Okan Buruk'a belirgin bir zam yapılıyor.

DURSUN ÖZBEK KARAR VERDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'a uzun soluklu bir sözleşme teklif edip maaşına belirgin bir zam yapacak. Böylece Okan Buruk'un takım üstündeki otoritesi daha da sağlamlaştırılacak.

