Galatasaray'da Okan Buruk genç oyuncusuna 'güle güle' dedi! Devre arasında yollar ayrılıyor

Galatasaray’da 2024-25 sezonu kadro yapılanmasında düşünülmeyen Yusuf Demir konusunda teknik direktör Okan Buruk net kararını iletti. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon hiçbir karşılaşmada süre alamayan genç oyuncuya, kulüp tarafından devre arasında takımdan ayrılabilmesi için resmi onay verildi. Yönetim, Yusuf Demir’in daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmesinin hem oyuncu hem de kulüp açısından en doğru adım olacağını değerlendiriyor.

DEVRE ARASINDA AYRILMASINA ONAY VERİLDİ

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Trendyol Süper Lig’den birçok kulübün radarında bulunan 22 yaşındaki Yusuf Demir için Galatasaray cephesi gelecek tüm teklifleri değerlendirmeye hazır. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç oyuncunun da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye olumlu baktığı ifade ediliyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayı hiç giyemeyen Yusuf Demir, 2022’de Rapid Wien’den Galatasaray’a 6 milyon euro bonservis bedeliyle katılmıştı. Ancak genç yetenek, beklenen gelişimi gösteremedi ve kadroda kalıcı bir yer edinemedi. Hem teknik heyetin hem de yönetimin ortak kararının ardından Yusuf Demir’in devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmasının artık güçlü bir ihtimal olduğu belirtiliyor.