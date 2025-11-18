SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Okan Buruk genç oyuncusuna 'güle güle' dedi! Devre arasında yollar ayrılıyor

Galatasaray’da bu sezon süre alamayan Yusuf Demir’le yollar ayrılıyor; Okan Buruk, genç oyuncuya yeni bir takım araması için onay verdi.

Galatasaray'da Okan Buruk genç oyuncusuna 'güle güle' dedi! Devre arasında yollar ayrılıyor
Emre Şen
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’da 2024-25 sezonu kadro yapılanmasında düşünülmeyen Yusuf Demir konusunda teknik direktör Okan Buruk net kararını iletti. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon hiçbir karşılaşmada süre alamayan genç oyuncuya, kulüp tarafından devre arasında takımdan ayrılabilmesi için resmi onay verildi. Yönetim, Yusuf Demir’in daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmesinin hem oyuncu hem de kulüp açısından en doğru adım olacağını değerlendiriyor.

DEVRE ARASINDA AYRILMASINA ONAY VERİLDİ

Galatasaray da Okan Buruk genç oyuncusuna güle güle dedi! Devre arasında yollar ayrılıyor 1

Galatasaray’da 2024-25 sezonu planlamasında düşünülmeyen Yusuf Demir konusunda teknik direktör Okan Buruk kararını kesinleştirdi. Bu sezon sarı-kırmızılı ekipte forma bulamayan genç oyuncuya, ara transfer döneminde takımdan ayrılabilmesi için kulüp tarafından resmi izin çıktı. Yönetim, Yusuf’un düzenli oynayabileceği bir takıma gitmesini en doğru seçenek olarak görüyor.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Galatasaray da Okan Buruk genç oyuncusuna güle güle dedi! Devre arasında yollar ayrılıyor 2

Trendyol Süper Lig’den birçok kulübün radarında bulunan 22 yaşındaki Yusuf Demir için Galatasaray cephesi gelecek tüm teklifleri değerlendirmeye hazır. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç oyuncunun da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye olumlu baktığı ifade ediliyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayı hiç giyemeyen Yusuf Demir, 2022’de Rapid Wien’den Galatasaray’a 6 milyon euro bonservis bedeliyle katılmıştı. Ancak genç yetenek, beklenen gelişimi gösteremedi ve kadroda kalıcı bir yer edinemedi. Hem teknik heyetin hem de yönetimin ortak kararının ardından Yusuf Demir’in devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmasının artık güçlü bir ihtimal olduğu belirtiliyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük tazminat savaşı! 440 milyon Euro isteniyorBüyük tazminat savaşı! 440 milyon Euro isteniyor
Terim için o takımdan açıklama! Herkes ters köşe olduTerim için o takımdan açıklama! Herkes ters köşe oldu
Anahtar Kelimeler:
Yusuf Demir galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.