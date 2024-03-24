Galatasaray'da Okan Buruk krizi! Futbolculara iyileştirilme yapılıp sözleşme uzatıldı ama onun kapısı çalınmadı...

Galatasaray'ın başında şampiyonluğa koşan Okan Buruk'a henüz sözleşme önerilmemesi taraftarı bir hayli endişelendiriyor. İç transferde birçok oyuncusunun sözleşmesini uzatarak zam yapan Galatasaray'da Okan Buruk'un kapısı henüz çalınmış değil...

TARAFTARLAR SÖZLEŞME İSTİYOR

Galatasaray taraftarı, Okan Buruk'a bir an evvel sözleşme önerilmesini istiyor. Şampiyonluk yolunda rakiplere de mesaj vermek amacıyla bu hamleyi isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar Dursun Özbek ve yönetimine baskı yapıyor.

İTALYA'DAN TALİBİ VAR

İtalyan kulüplerinin listesine giren Okan Buruk'un durumu yakından takip ediliyor. İtalya geçmişinden dolayı Avrupa'da tanınan tecrübeli çalıştırıcıya henüz sözleşme önerilmemesi diğer kulüpleri iştahlandırıyor.





