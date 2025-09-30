SPOR

Galatasaray'da Okan Buruk liverpool maçının şifresini çözdü! Yıldız oyuncu ile özel görüşme sonrası planlar netleşiyor...

Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile karşılaşırken, teknik direktör Okan Buruk takımın yıldız ismiyle bire bir görüştü. Buruk’un Victor Osimhen’e "Sana Liverpool maçında çok ihtiyacımız var.’’ dediği öğrenildi.

Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Frankfurt’a yenildikten sonra lig etabı için hayati öneme sahip Liverpool maçına çıkacak olan sarı kırmızılılar da gözler takımın yıldız oyuncusu Victor Osimhen’e çevrildi. Sakatlıktan yeni çıkan yıldız oyuncu ile özel olarak görüşme yapan Okan Buruk, bu akşam onu koz olarak kullanacak.

ÖZEL GÖRÜŞME!

Nijerya Milli takımında yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan bir süredir uzak kalan Victor Osimhen ile görülen teknik direktör Okan Buruk’un "Sana Liverpool maçında çok ihtiyacımız var. Eğer iyiysen ve kendini sağlıklı hissediyorsan 11'de oynatmayı istiyorum" dediği öğrenildi. Yıldız oyuncunun Liverpool’a karşı takımının en önemli kozu olacağı bildirildi.

İLK KEZ SAHNE ALACAK!

Sakatlığının ardından takımla çalışmalarına devam eden Osimhen için doktorların da görüşleri alınacak, büyük bir aksilik olmazsa Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bu arenada boy gösterecek. Mouro İcardi ise yedek soyunacak.

KADRO ŞEKİLLENİYOR

Frankfurt maçında Sanchez- Abdülkerim ikilisini bozan ve savunmada sıkıntı yaşayan Buruk’un, ikiliyi bu sefer bozmayacağı ve Singo’yu da sağ bekte başlatacağı gelen bilgiler arasında.

Muhtemel ilk 11:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Lemina, Barış, Yunus, Osimhen.
Liverpool: Alisson, Konate, Van Dijk, Bradley, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Ekitike.

Anahtar Kelimeler:
