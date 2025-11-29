SPOR

Galatasaray'da Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Galatasaray'da transfer döneminde transfer edilecek oyuncular kadar gönderilecek isimler konusunda da büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk 3 ismin biletini kesti ve yolların ayrılması gerektiğini yönetime bildirdi. | Galatasaray haberleri

Burak Kavuncu
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Ocak ayı transfer dönemi bir hayli hareketeli geçeceğe benziyor. Cimbom'da son dönemde kadroya girmekte zorlanan ve oynadığı dönemde de yetersiz performans gösteren bazı isimlerle yolların ayrılacağı bildirildi. İşte detaylar...

''TRİP ATTI! UNION SG MAÇINA ALINMADI...''

Galatasaray da Okan Buruk tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor... 1

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün iddasına göre; "Yusuf Demir neden SG maçında kadroda yoktu? Trip attı çünkü. Gençlerbirliği maçında kenara alınmayı kabul edememiş Yusuf Demir, sağ dizim ağrıyor demiş. 3 yıldır menisküs yırtığı var, o yırtıkla oynuyor, 3 sezondur ağırmayan menisküs gelmiş SG maç öncesi ağırmış.

Zam istiyorsun, şans geldiğinde atamıyorsun, üstüne bir de kalkıp sen trip atıyorsun. Galatasaray dişini sıkıp sözleşmesi bitene kadar Yusuf Demir'e şans verecekti. Hem performansı hem de üstüne üstlük attığı trip sonrasında Galatasaray Ocak ayında biletini kesti Yusuf Demir'in. Sözleşmesi sezon sonu bitiyordu, 5 ay daha dayanmayacak." dedi.

2 İSİM DAHA YOLCU

Galatasaray da Okan Buruk tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor... 2

Galatasaray’ın devre arasında ilk olarak Yusuf Demir’le vedalaşması beklenirken, Gençlerbirliği maçında bulduğu şansı iyi değerlendiremeyen genç oyuncunun, Okan Buruk’un planlarında yer almadığı ifade ediliyor. Öte yandan takımın orta saha derinliğine yeteri kadar katkı sağlamadığı düşünülen Berkan Kutlu içinde yolun sonu göründü. Genç futbolcu ile Gençlerbirliği ile görüşmelerin başladığı belirtildi.

Galatasaray da Okan Buruk tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor... 3

Ayrıca Eyüpspor'dan transfer edilen Ahmed Kutucu'nun kanat ve forvet rotasyonun da yeteri kadar kendini gösteremediği ve takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

VOLKAN DEMİREL DUYURDU! BERKAN KUTLU...

Galatasaray da Okan Buruk tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor... 4

Geçtiğimiz hafta Kocaelispor'a kaybetmesinin ardından mikrofonlara konuşan Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, "Emre Mor'la ilgili ben de görüşüyorum. Cenk Tosun'un olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir sakatlık, bel ameliyatı geçirdi. Berkan'la alakalı da birçok oyuncuyla alakalı da düşüncemiz var. Ama daha tam netleşmedi, netleşmediği için de yorum yapmak yanlış olur. Ama kafamızda iki yabancı, iki, üç de Türk opsiyonlu bir dönem geçecektir. Çünkü ihtiyacımız var. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum."

