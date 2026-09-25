Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim!

Süper Lig ve Avrupa arenasında durdurulamaz bir makine yaratmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, taktik tahtasını baştan aşağı yeniliyor! Daha fazla pas yapan, hücum çeşitliliğiyle rakiplerin başını döndüren ve dikine oyunu kusursuz oynayan bir takım kurgulayan kurt hoca, Florya'da devrimin düğmesine resmen bastı.

10 NUMARANIN YENİ SAHİBİ BATRAKOV OLDU!

Okan Buruk'un inşa ettiği bu yeni ve acımasız hücum düzeninin tam merkezinde ise genç yetenek Batrakov yer alacak. Sarı-kırmızılı takımda artık 10 numara pozisyonunun değişmez ve tek hakimi olacak olan Batrakov ile bizzat özel olarak ilgilenecek olan tecrübeli çalıştırıcı, takımın tüm hücum aklını bu yıldıza emanet edecek.

FLORYA'DA ŞOK KARAR: SANE VE BARIŞ ALPER KULÜBEYE!

Batrakov'un 10 numaraya yerleşmesiyle birlikte sarı-kırmızılı takımın dizilişinde adeta yer yerinden oynayacak. Formunun zirvesindeki Yunus Akgün sağ kanattaki orijinal bölgesine geri dönerken, asıl bomba yedek kulübesinde patlayacak! Okan Buruk; dünyaca ünlü süper star Sane ve takımın dinamosu Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'den keserek kulübeye çekecek.