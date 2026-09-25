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Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hücum hattında tüm ezberleri bozacak tarihi bir operasyona imza atıyor! Yeni sistemin merkezine genç yıldız Batrakov'u monte eden tecrübeli hoca; Sane ve Barış Alper Yılmaz'ı yedek kulübesine gönderirken, Leao ve Osimhen'li yenilmez hücum dörtlüsüyle rakiplerine korku salacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim!
Emre Şen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig ve Avrupa arenasında durdurulamaz bir makine yaratmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, taktik tahtasını baştan aşağı yeniliyor! Daha fazla pas yapan, hücum çeşitliliğiyle rakiplerin başını döndüren ve dikine oyunu kusursuz oynayan bir takım kurgulayan kurt hoca, Florya'da devrimin düğmesine resmen bastı.

10 NUMARANIN YENİ SAHİBİ BATRAKOV OLDU!

Galatasaray da Okan Buruk tan deprem etkisi yaratacak devrim! 1

Okan Buruk'un inşa ettiği bu yeni ve acımasız hücum düzeninin tam merkezinde ise genç yetenek Batrakov yer alacak. Sarı-kırmızılı takımda artık 10 numara pozisyonunun değişmez ve tek hakimi olacak olan Batrakov ile bizzat özel olarak ilgilenecek olan tecrübeli çalıştırıcı, takımın tüm hücum aklını bu yıldıza emanet edecek.

FLORYA'DA ŞOK KARAR: SANE VE BARIŞ ALPER KULÜBEYE!

Galatasaray da Okan Buruk tan deprem etkisi yaratacak devrim! 2

Batrakov'un 10 numaraya yerleşmesiyle birlikte sarı-kırmızılı takımın dizilişinde adeta yer yerinden oynayacak. Formunun zirvesindeki Yunus Akgün sağ kanattaki orijinal bölgesine geri dönerken, asıl bomba yedek kulübesinde patlayacak! Okan Buruk; dünyaca ünlü süper star Sane ve takımın dinamosu Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'den keserek kulübeye çekecek.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Leroy Sane
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