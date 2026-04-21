Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı öncesi yasaklar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kemerburgaz'daki Fenerbahçe derbisi hazırlıklarında köstebek krizini önlemek için tesislere girişleri yasakladı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı öncesi yasaklar
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek olan kritik Fenerbahçe derbisine hazırlanan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk olağanüstü hal ilan etti. Son dönemde artan bilgi sızıntısı ve taktiklerin dışarı sızdığı iddiaları üzerine harekete geçen başarılı çalıştırıcı, Kemerburgaz Tesisleri'nde bir dizi katı kuralı devreye soktu.

TAKTİK İDMANLARDA PERSONELE YASAK

Derbi hazırlıkları boyunca takımın taktiksel sırlarının rakibin eline geçmesini engellemek isteyen Okan Buruk, ilk iş olarak antrenman sahasının etrafındaki önlemleri artırdı.

Alınan yeni karara göre; artık taktik antrenmanlar sırasında tesis çalışanlarının bile idmanları izlemesine kesinlikle izin verilmeyecek. Oyuncuların sahada olduğu çalışma saatlerinde, tesis içindeki personel hareketliliği de minimuma indirilerek adeta kuş uçurtulmayacak.

ZİYARETÇİ GİRİŞİNE SIKI DENETİM

Kemerburgaz Tesisleri'nde güvenlik seviyesini en üst noktaya çıkaran sarı-kırmızılı yönetim, tesislere giriş-çıkışları da sıkı bir denetime aldı. Yönetim onayı olmadan hiçbir personelin veya dışarıdan bir ziyaretçinin içeriye alınmayacağı kulüp çalışanlarına tebliğ edildi.

Futbolcuların derbi konsantrasyonunu bozmamak adına aile ziyaretlerine de sınırlama getirildi. Tesis kapıları, derbiye kadar oyuncuların yalnızca eşleri ve çocuklarına açık olacak; bunun dışındaki hiçbir misafir kabul edilmeyecek.

DIŞARIDAN GÖRÜNTÜ ALMAK YASAKLANDI

Okan Buruk'un görevde olduğu sürece devam etmesi planlanan bu "maksimum gizlilik" politikasının bir diğer adımı da basına yönelik oldu. Derbi haftası boyunca tesislere dış kaynaklı fotoğrafçı veya kameraman alınmayacak, dışarıdan görüntü çekimi tamamen yasaklanacak. Bu kritik süreçte sadece kulübün resmi fotoğrafçılarının görüntü almasına ve bunların kontrollü bir şekilde servis edilmesine izin verilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Real Madrid'in yeni hocası belli oldu! Bu sefer oyuncular seçtiReal Madrid'in yeni hocası belli oldu! Bu sefer oyuncular seçti
Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaştı! Bonservisi 10 milyon EuroFenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaştı! Bonservisi 10 milyon Euro
Anahtar Kelimeler:
Derbi fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

İşte çeyrek altın fiyatı!

İşte çeyrek altın fiyatı!

En Çok Aranan Haberler

