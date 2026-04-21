Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı öncesi yasaklar

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek olan kritik Fenerbahçe derbisine hazırlanan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk olağanüstü hal ilan etti. Son dönemde artan bilgi sızıntısı ve taktiklerin dışarı sızdığı iddiaları üzerine harekete geçen başarılı çalıştırıcı, Kemerburgaz Tesisleri'nde bir dizi katı kuralı devreye soktu.

TAKTİK İDMANLARDA PERSONELE YASAK

Derbi hazırlıkları boyunca takımın taktiksel sırlarının rakibin eline geçmesini engellemek isteyen Okan Buruk, ilk iş olarak antrenman sahasının etrafındaki önlemleri artırdı.

Alınan yeni karara göre; artık taktik antrenmanlar sırasında tesis çalışanlarının bile idmanları izlemesine kesinlikle izin verilmeyecek. Oyuncuların sahada olduğu çalışma saatlerinde, tesis içindeki personel hareketliliği de minimuma indirilerek adeta kuş uçurtulmayacak.

ZİYARETÇİ GİRİŞİNE SIKI DENETİM

Kemerburgaz Tesisleri'nde güvenlik seviyesini en üst noktaya çıkaran sarı-kırmızılı yönetim, tesislere giriş-çıkışları da sıkı bir denetime aldı. Yönetim onayı olmadan hiçbir personelin veya dışarıdan bir ziyaretçinin içeriye alınmayacağı kulüp çalışanlarına tebliğ edildi.

Futbolcuların derbi konsantrasyonunu bozmamak adına aile ziyaretlerine de sınırlama getirildi. Tesis kapıları, derbiye kadar oyuncuların yalnızca eşleri ve çocuklarına açık olacak; bunun dışındaki hiçbir misafir kabul edilmeyecek.

DIŞARIDAN GÖRÜNTÜ ALMAK YASAKLANDI

Okan Buruk'un görevde olduğu sürece devam etmesi planlanan bu "maksimum gizlilik" politikasının bir diğer adımı da basına yönelik oldu. Derbi haftası boyunca tesislere dış kaynaklı fotoğrafçı veya kameraman alınmayacak, dışarıdan görüntü çekimi tamamen yasaklanacak. Bu kritik süreçte sadece kulübün resmi fotoğrafçılarının görüntü almasına ve bunların kontrollü bir şekilde servis edilmesine izin verilecek.