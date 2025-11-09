Galatasaray'da Okan Buruk'tan Kocaelispor itirafı! "Hak ettikleri galibiyeti aldılar"

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında namağlup lider Galatasaray, 1-0’lık skorla Kocaelispor’a yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Buruk, "Zorlu bir fikstürden çıkıyoruz, her maçın psikolojisi aynı olmuyor. Bugün de rakibimizin maça başlangıcı, bize göre çok daha iyiydi, çok daha istekli ve konsantrelerdi. İlk yarı çok az ürettik. Top bizdeyken olan kısmını çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Top rakipteyken olan kısmını da iyi oynamayınca ilk yarı 1-0 geride girdik. İkinci yarıda da değişiklikleri yaptık, rakip yarı alanda oynadık. Ceza sahasına girişlerimiz tabii ki oldu ama maçın geneline baktığımızda üretemedik. Bizim kalitemizin altında kaldık hücum anlamında. Çare bulmamız gereken şeylerden biri. Bu tür maçlar bizim için bu oyunları çözecek, geriye düştüğümüzde de çözecek oyuncuların maçları oluyor. Yunus ve İlkay gibi bu maçları çözecek oyuncularımız olmayınca, bireysel performansların düşük olduğu, devamında da girenin çıkanın destek vermediği bir maç geçirdik. Bu da teknik adamın sorumluluğunda olan bir şey; maça hazırlayan ve kadroyu seçen biziz. Rakibi ve kendimizi daha iyi görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda bize ders olacak mağlubiyet aldık. Rakibin ve taraftarın coşkusunu ve aldıkları galibiyeti de tebrik etmek gerekiyor. Hak ettikleri galibiyeti aldılar. Bundan sonraki maçlarında da Kocaelispor’a başarılar diliyorum" dedi.

"OYUNCULARIMLA ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Avrupa maçı dönüşündeki performansla ilgili soruya Buruk, "Son 2 yıla baktığımızda; marttan sonra fikstür rahatlayacak, haftalık tek maç oynanacak. Tabii ki buna da alışmamız lazım. Avrupa dönüşü kazandığınız maç, bir sonraki maç. Bunu Beşiktaş maçında da yaşamıştık kendi sahamızda. Maçın içine girmezseniz, aynı konsantrasyonu yaşamazsanız, nasıl olsa kazanırız derseniz futbolun içinde bu tür mağlubiyetler de var. Rakiplerimize bizi yaklaşma şansı verdik ama bir yandan da Avrupa’da çok iyi yürüyüşe devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi maçları Türkiye’deki maçların yaklaşık maksimum 50 dakikalara geldiği ligden 60 dakika oynanan lige gidiyorsunuz. Orada daha fazla enerji harcıyorsunuz. Bu sonuçlar oluyor. Bundan sonra olmaması için oyuncularımla birlikte kendi aramızda bunu çözmeye çalışacağız. Üzülüyorsunuz ama rakip de bugün hak ettiği oyun oynadı. Tek başınıza oynamıyorsunuz. Rakibin oyunu da önemli. Bugün toplu ve topsuz oyunu kötü oynadık, rakip de iyi oyunuyla bizi yenmeyi hak etti" şeklinde yanıt verdi.

"ÇOK GÜZEL FUTBOL ORTAMI VARDI"

Anadolu şehirlerindeki futbol ortamıyla ilgili olarak Buruk, "Çok güzel futbol ortamı vardı. Tribünler doluydu. Kocaelispor yıllardır, özellikle bir dönem çok önemli başarılar elde etti. Olduğunda her zaman lige değer kattı. Dolu tribünler önünde oynamak ve bu coşkuyu görmek Süper Lig’de olan her takım için çok önemli. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama böylesi taraftarın ve coşkunun önünde oynamak futbolcular için güzel. Bunu oyunumuza yansıtamadık. Atmosfer için de tebrik etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR OYUNCUMU ELEŞTİREMEM, TAKIM OLARAK KÖTÜ OYNADIK"

Icardi özelindeki soruya Buruk, "Duran toplar ve yan ortalarda Icardi gibi bitirici oyuncunun orada olmasıyla Hücumda daha etkili olma şansımız vardı. Onun için de şanssızlık. Takım olarak kötü oynadık. Hiçbir oyuncumu kötü oyunundan dolayı eleştiremem çünkü takım olarak kötüydük. Her oyuncunun performansını etkiliyor. Bunu hücuma ya da orta sahaya ya da savunmaya yazamayız. Her bölgede iyi oynamadık. Bunun sorumlusu teknik adamdır. Oyuncuların burada suçlamak istemiyorum bugünkü performanslarından dolayı. Bundan önce daha iyisini yaptılar, bundan sonra da yapacaklardır" sözlerini kaydetti.