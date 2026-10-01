Galatasaray'da Okan Buruk'tan Leroy Sane kararı!

Milli aranın ardından Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik heyet köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Farklı kaybedilen Trabzonspor mücadelesinin ardından kadroda rotasyona gitme kararı alan Teknik Direktör Okan Buruk, takımın hücum hattında yeni bir düzene geçmeyi hedefliyor.

LEROY SANE KULÜBEYE

Sarı-kırmızılı ekibin yaz döneminde kadrosuna kattığı Alman yıldız Leroy Sane, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta skora katkı sağlayamadı. Beklenen performansın uzağında kalan ve hücumdaki verimliliği tartışma konusu olan tecrübeli futbolcunun, Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'den çıkarılarak kulübeye çekilmesi bekleniyor.

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Teknik direktör Okan Buruk'un bu hamleyle hem takım içindeki rekabeti artırmayı hem de hücum hattında daha üretken bir yapı oluşturmayı amaçladığı ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa maçıyla birlikte ligde yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.