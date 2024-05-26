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Galatasaray'da Okan Buruk'tan taraftarlara mesaj var!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.05.2024 21:45
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde 3. kez Süper Lig’de şampiyonluk sevincini yaşadı. Buruk’un bunların 2’sini sarı-kırmızılılarla, 1’ini de Başakşehir ile kazandı. Okan Buruk, şampiyonluk sonrasında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan taraftarlara mesaj var!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın başına geçen Teknik Direktör Okan Buruk, geride kalan 2 senede gösterdiği başarılı performansla herkes tarafından takdir topladı. İlk sezonunda sarı-kırmızılılarla şampiyonluk sevincini yaşayan Buruk, bu sezonla birlikte üst üste 2. kez takımını şampiyonluğa götürdü.

"HER ZAMANKİ GİBİ MAYISLAR BİZİM OLDU"

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"Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar."

"EN ÇOK ŞEYİ TARAFTARLAR HAK EDİYOR"

216653_SUPER-LIGIN-SON-HAFTASINDA-DEPLASMANDA-

"Ben tabii ki taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız. Çok iyi bir oyuncu gurubu ile birlikteyiz. Hep birlikte büyük bir iş başardık. En çok şeyi taraftarlar hak ediyor."

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