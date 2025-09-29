SPOR

Galatasaray'da Okan Buruk The Athletic'e özel bir röportaj verdi! Jose Mourinho ile olan burun sıkma olayında itiraf da bulundu...

Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, The Athletic’e çok konuşulacak bir röportaj verdi. Buruk’un Jose Mourinho hakkında söylediği ‘‘teknik direktör olarak kendini geliştirmemiş’’ söylemi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Burak Kavuncu

Galatasaray’da gözler Liverpool ile oynanacak müsabakaya çevrilmişken, Okan Buruk’tan yabancı basına çarpıcı bir röportaj geldi. The Athletic’e konuşan Buruk’un özellikle Jose Mourinho ile ilgili söylemleri çok konuşuldu. İşte o sözler…

‘‘YURT DIŞINDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM’’

Galatasaray da Okan Buruk The Athletic e özel bir röportaj verdi! Jose Mourinho ile olan burun sıkma olayında itiraf da bulundu... 1

Okan Buruk, ‘‘Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmak hem benim kariyerim hem de Galatasaray için çok önemli. Türkiye dışında çalışmak istiyorum. Premier Lig teknik direktörler için çok önemli, büyük bir rekabet ve büyük bir meydan okuma. Ama en önemlisi Galatasaray teknik direktörü olmak, şampiyonluklar kazanmak. 11 yaşındayken Galatasaray altyapısına katıldım ve şimdi 51 yaşındayım, Galatasaray'ı çalıştırıyorum. Burada olmak büyük bir onur. Bu benim takımım. Böyle devam edersem, daha fazla rekor kıracağımızı umuyorum.’’ dedi.

MOURINHO VE BURUN SIKMA OLAYI

Galatasaray da Okan Buruk The Athletic e özel bir röportaj verdi! Jose Mourinho ile olan burun sıkma olayında itiraf da bulundu... 2

Okan Buruk, ‘‘Bir oyuncu gibiydim, yere düştüm. Biraz abarttım. Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Hakemlerle tokalaşıyordum, diğer tarafa geçip zaferimizi kutluyordum, o da yanıma geldi. Normalde maçtan sonra tokalaşmak için görüşürdük.’’ ifadelerinde bulundu.

‘‘KENDİNİ GELİŞTİRMEMİŞ!’’

Galatasaray da Okan Buruk The Athletic e özel bir röportaj verdi! Jose Mourinho ile olan burun sıkma olayında itiraf da bulundu... 3

Okan Buruk, ‘‘Eskisi gibi odaklanamıyor. Futbola eskisi gibi bakmıyor. Teknik direktör olarak tarzını hiç değiştirmedi. Gerçekten önemli bir karakter, gerçekten önemli bir karizması var ama futbol açısından her yıl kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Belki de onun için sorun, teknik direktör olarak kendini geliştirmemiş olması.’’ diye konuştu.

''ONA KARŞI ÖZEL BİR ŞEY ÜRETMEK İSTİYORUM''

Galatasaray da Okan Buruk The Athletic e özel bir röportaj verdi! Jose Mourinho ile olan burun sıkma olayında itiraf da bulundu... 4

Okan Buruk, "Hayranlık duyduğum teknik direktör: Guardiola. Her zaman sorunları çözüyor. Geçen yıl Türkiye’de Mourinho’ya karşı oynamak büyük bir meydan okumaydı. Bir antrenör olarak özel bir şey yaratabilirsem, Pep’e karşı bir şey üretmek istiyorum." dedi.

