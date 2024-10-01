Galatasaray'da Okan Buruk ve Michy Batshuayi PDFK'ya sevk edildi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Michy Batshuayi, PFDK'ye sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde; "Galatasaray Kulübü teknik sorumlusu Okan Buruk'un "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Batshuayi için ise yapılan açıklama şu şekilde;"Galatasaray Kulübü futbolcusu Michy Batshuayi'nin 21.09.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."