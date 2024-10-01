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Galatasaray'da Okan Buruk ve Michy Batshuayi PDFK'ya sevk edildi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.10.2024 20:05
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçındaki "tehdit" ifadeleri nedeniyle, futbolcu Michy Batshuayi ise sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray'da Okan Buruk ve Michy Batshuayi PDFK'ya sevk edildi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Michy Batshuayi, PFDK'ye sevk edildi.

''TEHDİDİ'' NEDENİYLE PDFK'YA SEVK EDİLDİ

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde; "Galatasaray Kulübü teknik sorumlusu Okan Buruk'un "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

''SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET''

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Batshuayi için ise yapılan açıklama şu şekilde;"Galatasaray Kulübü futbolcusu Michy Batshuayi'nin 21.09.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Michy Batshuayi galatasaray
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