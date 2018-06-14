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Galatasaray'da olay Muslera kararı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.06.2018 08:02 | Son Güncelleme

UEFA'nın sıkı kurallarıyla baş etmek zorunda olan G.Saray'da Fernando Muslera paniği yaşanıyor.

Galatasaray'da olay Muslera kararı

Takımın çok kazananlarından Muslera, UEFA'yla uğraşan Aslan'ı zorlayacak. Uruguaylı file bekçisi 5 milyon euro'ya yakın aldığı para ile takımda en çok kazanan oyuncular arasında ilk 3'te yer alıyor. Bu durumda Dünya Kupası'nda Uruguay forması ile göstereceği performansa göre 20 milyon euro civarında ciddi teklif gelirse Muslera'nın satışı için onay çıkabileceği konuşuluyor. Yıldız kalecinin alternatifleri arasında en güçlü adayın da Bursa'nın milli kalecisi Harun Tekin olduğu bildirildi. (FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig fernando muslera

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Sürüm sürüm sürünün.
dünyanın parasını alıp yangelip yatanlara bakınca musleranın aldığı para çok değil...ama 1-2 ıla kadar yaşlanır ve refleksler azalacak..o yüzden talibi çıkarsa satılabilir..
profesyonel düşünün 15-20ye rahat satılır zaten eee parada lazım sat gitsin
takimlarimizin avrupa da basari sansi cok dusuk malesef. sadece puan toplamaya gayret edecekler o kadar.
para komidinin üstünde cinconum
gs yi zor maclarinda sirtlayan adam gibi adam muslera
her sene aynı terane
her sene aynı terane
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