Galatasaray'da olmaz denen oldu! Günay Güvenç kırmızı kart gördü

Galatasaray, Samsunspor deplasmanında Günay Güvenç’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Sarı kırmızılılarda kaleye sonradan Batuhan Şen geçti. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, Samsunspor deplasmanında kritik bir an yaşayarak 63. dakikada sahada 10 kişi kaldı. Victor Osimhen’in geri pasında savunma arkasına sarkan Marius, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya geldi.

GÜNAY GÜVENÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Pozisyonun devamında Marius’un kaleciyi geçmek istemesi üzerine top, ceza sahası dışında Günay Güvenç’in eline temas etti. Hakem bu müdahaleyi kural ihlali olarak değerlendirdi ve deneyimli kaleciye doğrudan kırmızı kart gösterdi.

KALE BATUHAN ŞEN’E EMANET

Galatasaray’da kırmızı kart sonrası teknik ekip hızlı bir değişikliğe gitti. 66. dakikada Leroy Sane oyundan alınırken yerine Batuhan Şen dahil oldu. Genç kaleci kalan bölümde kaleyi devraldı.

İŞTE O ANLAR

20:00 90+4'
Samsunspor Samsunspor
4 - 1
Galatasaray Galatasaray

Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL'yi buldu

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

