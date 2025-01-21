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Galatasaray'da önce kış sonra yaz! VAR'dan gelen karar her şeyi değiştirdi... Kırmızı kart, penaltı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.01.2025 19:46
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 2-1'lik sarı - kırmızılıların üstünlüğü ile tamamlanırken, dakikalar 50'yi gösterdiğinde Estonyalı hakemin kararları damga vurdu. İşte detaylar...

Galatasaray'da önce kış sonra yaz! VAR'dan gelen karar her şeyi değiştirdi... Kırmızı kart, penaltı...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırladı.

İLK YARIDA GOLLER SAVUNMACILARDAN

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Karşılaşmanın henüz 6.dakikasında sarı - kırmızılılar önce Davinson Sanchez'in golüyle öne geçti, sonra Abdülkerim Bardakcı ile farkı 2'ye çıkarttı. İlk yarıda son anlar oynanırken, Vladyslav Vanat'ın golüne engel olunamadı ve soyunma odasına 2-1'lik skorla gidildi.

ÖNCE KIRMIZI KART ÇIKTI

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İkinci yarının başına ise Estonyalı hakemin kararları damgasını vurdu. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde önce Barış Alper Yılmaz, el gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Ancak VAR'ın potansiyel penaltı uyarısının ardından hakem Tohver, izlemeye gitti.

Pozisyonu monitörden izleyen Tohver, temsilcimiz lehine penaltı kararı verdi ve Barış Alper'in ikinci sarı kartını iptal etti.

SONRA İPTAL EDİLDİ, PENALTI VERİLDİ

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Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Victor Osimhen, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla kaleci Neshchere'i mağlup ederek takımı adına farkı bir kez daha 2'ye çıkardı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 3
Dinamo Kiev Dinamo Kiev

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Barış Alper Yılmaz galatasaray Victor Osimhen
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