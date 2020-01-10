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  4. Galatasaray'da Onyekuru kamp kadrosunda yer almadı

Galatasaray'da Onyekuru kamp kadrosunda yer almadı

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, ağır enfeksiyon geçirdiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı kulübün kamp kadrosunda yer almadı.

Ayrıntılar geliyor...

Onyekuru'nun fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Henry Onyekuru

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